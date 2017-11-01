Винуватцю смертельної ДТП, в результаті якої загинула 19-річна дівчина, оголошено про підозру

Шевченківський районний суд м. Чернівці розглянув клопотання прокуратури області про обрання запобіжного заходу винуватцю смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що відбулась 4 листопада по проспекту Незалежності в Чернівцях.
Суд задовольнив клопотання прокуратури та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без можливості внесення застави.
Прокуратурою Чернівецької області затверджено підозру 39-річному жителю с. Чагор Глибоцького району, який 4 листопада будучи позбавленим права на керування транспортними засобами, керуючи мікроавтобусом марки «Mercedes-Benz Vito» скоїв наїзд на 19-річну дівчину, що переходила проїзну частину дороги в межах пішохідного переходу по проспекту Незалежності в м. Чернівці.
Від отриманих травм дівчина померла на місці автопригоди, а зловмисник втік з місця скоєння злочину, та переховувався від слідства з моменту скоєння злочину до вівторка 7 листопада.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) та у Шевченківському районному суді м. Чернівці йому обиратимуть запобіжний захід.
Процесуальний прокурор наполягає на мірі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без можливості внесення застави.