Чи існує соціальна підтримка населення у Чернівецькій області?

Юрій Півень, заступник директора Департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації
у вівторок 7 листопада повідомив, що існує ряд соціальних програм спрямованих на підтримку учасників АТО та членів їх сімей, також допомога виділяється переселенцям та малозабезпеченим верствам населення.
За рахунок коштів "Обласної Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей на 2017-2019 роки" допомога надійшла 175 сім'ям на суму 107 тис
. грн.
До рай(міськ)управлінь праці та соціального захисту за отриманням пільг звернулось 4415 учасників бойових дій , з них 170 - це інваліди війни, 47 учасників війни та 173 члени сімей загиблих.
Наразі є 4061 заява учасників АТО, які бажають отримати земельну ділянку. Задоволено - 2066 тис. заяв, відмовлено - 639, на опрацюванні знаходиться 1356 заяв.
Окрім цього діє програма оздоровлення учасників АТО в Чернівецькій області. Загалом таких людей є 370 і ще 1 - це супроводжуючий до особи з інвалідністю АТО, разом - 371 особа.
Враховуючи вартість путівки (для учасників бойових дій - 6300 грн., для осіб з інвалідністю - 5250 грн
., для супроводжуючої особи 4691 грн.
). Тому в поточному році лікуватися у санаторіях зможе 170 учасників АТО, це 47% від потреби та 12% осіб з інвалідністю (100% від потреби) та 1 супроводжуючий. Разом з тим, 27 учасників бойових дій в АТО відмовились від санаторно-курортного лікування.
Також для сімей загиблих військовослужбовців виділено кошти для забезпечення їх житлом. Ці кошти мають бути використані впродовж року, інакше через рік у випадку їх не використання, вони повертаються на рахунок міського бюджету. Всього з початку 2017 року на зазначені цілі в область надійшло 10 млн. 388, 7 тис.
гривень.
В Чернівецькій області існує програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота", вона діятиме до 2018 року. За її умовами одноразову грошову допомогу за 2017 рік виділено 798 особам на суму 1 млн. 110 тис. 900 грн
., із них виділено за зверненнями до депутатів обл. ради - 556 тис. 850 грн
. - 110 особам.
Разом виплата державних соціальних допомог станом на 3 листопада 2017 року нарахована 65481 особам на суму 1 млрд. 3003 млн. 869 тис. гривень.