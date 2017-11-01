Програма житлових субсидій у Чернівцях

Станом на 2017 рік за призначенням житлових субсидій у Чернівецькій області звернулось 210607 домогосподарств. З них 127279 сімей вже отримують житлові субсидії.
Загальна сума нарахованих субсидій становила 1 012 млн. 079,й тис. грн. На житлово-комунальні послуги виділено 937 млн. 383, 3 тис. грн. Сума коштів на тверде паливо та скраплений газ - дещо менша 74 млн. 695, 8 тис. грн.
Заступник директора Департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації, Юрій Півень пояснює," - Якщо у вас є борги за комунальні послуги - субсидії ви не отримуєте. Але у випадку, якщо за 2 місяці ви розрахуєтеся з боргом. то субсидія, яка у вас діяла до моменту заборгованості буде відновлена з того дня, коли її було призупинено через борг".
Наразі загальна заборгованість надавачам послуг складає - 310 млн. 496,3 тис. грн.
Кількість заяв щодо виплати частини невикористаної субсидії - 49083. (Загальна сума частини невикористаної субсидії 31 млн. 884,95 тис. грн.)