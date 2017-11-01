Чернівчан запрошують долучитися до написання радіодиктанту Національної єдності

Всеукраїнський радіодиктант Національної єдності у День української писемності та мови - 9 листопада у 17-й раз писатимуть українці.
Усіх охочих чернівчан запрошують не лише долучитися до написання, а й створити власний осередок диктанту - зібратися родиною, колективом чи з групою друзів, адже мета акції - не перевірка грамотності, а єднання, солідарність з усіма, хто любить і шанує рідне слово, хто хоче, щоб українці говорили українською мовою і зберегли її для нащадків.
Для написання диктанту в Чернівцях працюватимуть два локальні центри – в ЗОШ №1 та ЗОШ №5
, - де всі бажаючі можуть приєднатися до участі у Всеукраїнській акції.Радіодиктант звучатиме на Першому каналі Українського радіо о 12.30 годині
і традиційно складатиметься зі 100-120 слів. Читатиме диктант доцент Київського університету ім. Б.Грінченка, автор підручників і посібників із української мови Олександр Авраменко.
Девіз цьогорічного радіодиктанту – "Нас багато. Ми різні. Але нас об’єднує спільна мета".
Важлива умова – перевірятимуться лише диктанти, надіслані на адресу Українського радіо 9 і 10 листопада. Дату відправлення визначатимуть за штемпелем на конверті. Адреса Українського радіо: Київ-1, Хрещатик, 26. Індекс – 01001.
Учасники акції, які напишуть диктант без помилок, будуть відзначені призами.
Долучаймося! Пишемо диктант, гуртуймося навколо української мови!