Остання родина загиблого в АТО буковинця отримала житло

Кошти субвенції, виділеної державою у 2016 році місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов, освоєні в повному обсязі.
07.11.2017 остання сім’я загиблого учасника антитерористичної операції - Паламарюк Тетяна Орестівна, матір двох дітей, жителька с.Чорногузи Вижницького району, реалізувала своє право на забезпечення житлом шляхом придбання житла на вторинному ринку. Про це інформує прес-служба ОДА.
Нагадуємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 „Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей” у грудні 2016 року для забезпечення житлом 21 сім’ї загиблих та осіб з інвалідністю І-ІІ групи, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перераховано кошти в сумі 11 080,8 тис. грн. на їх рахунки зі спеціальним режимом використання у відділеннях ПАТ „Державний ощадний банк України”.