Житлові субсидії отримують 137279 буковинських сімей

Про це поінформував в рамках сьогоднішньої прес-конференції заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Юрій Півень.
«Всього з початку року по Чернівецькій області за призначенням житлових субсидій звернулось 210607 домогосподарств. Станом на 03 листопада 2017 року отримують житлові субсидії 137279 буковинських сімей», - повідомив посадовець.
Загальна сума нарахованих субсидій становила 1 012 млн. 079,1 тис. грн., а саме: на житлово-комунальні послуги – 937 млн. 383,3 тис. грн, на тверде паливо та скраплений газ – 74 млн. 695,8 тис. грн.
Кількість заяв щодо виплати частини невикористаної субсидії складає 49083. (Загальна сума частини невикористаної субсидії 31 млн. 884,95 тис. грн.).