Що, Де, Коли

в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція заступника директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Юрія Півня на тему: "Стан соціальної підтримки населення Чернівецької області".

в сесійній залі міської ради відбудеться урочисте вручення 34 учасникам АТО витягів із рішення виконавчого комітету міської ради про надання матеріальної допомоги цільового спрямування для придбання житла.

вул. Руська,1, перший поверх, Центр громадської активності «Синергія» відбудеться тренінг «Громадський бюджет: шлях до взаємодії між владою та громадою».

Попередня реєстрація обов’язкова. Термін реєстрації до 17 год. дня 08 листопада 2017 року.

Передбачено відшкодування вартості проїзду за наявності квитків. Харчування, кава, роздатковий матеріал за рахунок організаторів.

в конферанс-залі Українського Народного Дому (м.Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2) Чернівецька обласна громадська організація «Комітет виборців» спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Комітет виборців України» проводить прес-конференцію на тему: «Три роки Верховної Ради: як працювали народні депутати». Спікер: Олексій Кошель - генеральний директор ВГО КВУ.

вул. Руська 28 (Собор Успення Пресвятої Богородиці) з нагоди створення Чернівецької єпархії УГКЦ та першого візиту на Буковину Патріарха Святослава відбудеться зустріч з новопризначеним єпископом, преосвященним Йосафатом Мощичем та парохом громади Собору Успення Пресвятої Богородиці у Чернівцях отцем Валерієм Сиротюком.