Протягом десяти місяців цього року до бюджету Чернівців надійшло 746,8 тис. грн. транспортного податку, що на 54,2 тис. грн. більше, ніж торік. Громадяни - власники дорогих легкових автомобілів сплатили 365,2 тис. грн., а 381,6 тис. грн. перерахували до казни міста юридичні особи – на балансі яких знаходяться елітні автомобілі - повідомляє Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Платники транспортного податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня і до 20 лютого 2017 року подають до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється державною податковою інспекцією за місцем реєстрації платника податку. Податкове повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилається (вручається) платнику до 1 липня.
Об’єктом оподаткування для сплати транспортного податку є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2017 році – 1200000 грн.).
Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна, типу пального.
Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль.
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2017 року №595 внесено зміни до форми Податкової декларації з транспортного податку, затвердженої наказом Мінфіну від 10.04.2015 року №415.