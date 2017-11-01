Увага: новий Порядок надання узагальнюючих податкових консультацій

Чернівецька повідомляє, що 03.11.2017 (з дня офіційного опублікування, опубліковано у бюлетені «Офіційний вісник України» від 03.11.2017 №86) набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2017 №811 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 27.10.2017 за №1266/31134), яким затверджено Порядок надання узагальнюючих податкових консультацій (далі – Порядок №811).
Порядок №811 розроблено відповідно до п.п.192.1.5 п.192.1 ст.192 розділу І та п.52.6 ст.52 глави 3 розділу ІІ Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями. Порядок №811 визначає процедуру надання Міністерством фінансів України узагальнюючих податкових консультацій.
Так, Порядком №811 обумовлено, що узагальнюючі податкові консультації (далі – УПК) надаються:
• за результатами періодичного узагальнення індивідуальних податкових консультацій, наданих контролюючими органами платникам податків;
• у разі наявності обставин, що свідчать про неоднозначність окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
У разі скасування судом наказу Міністерства фінансів України про затвердження УПК буде надана нова податкова консультація з урахуванням висновків суду.
Відповідно до Порядку №811 УПК затверджуються наказами Міністерсва фінансів України і такі УПК будуть оприлюднюватись на офіційному веб-сайті Міністерсва фінансів України протягом 5 календарних днів з дня їх надання.
Слід зауважити, що УПК не є нормативно-правовими актами.