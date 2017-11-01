На «Буковинському листопаді» зіграють світову прем’єру «Фуга смерті»

Цього року щорічний фестиваль класичної музики «Буковинський листопад»
відбудеться 9 і триватиме по 18 листопада у Чернівецькій обласній філармонії ім. Д. Гнатюка у залі органної і камерної музики.
Остап Савчук, художній керівник філармонії розповідає: «До Чернівців у рамках фестивалю з’їдуться музиканти з різних міст та навіть країн. Відкриватиме його світова прем’єра – «Фуга смерті»
, написана сучасним ізраїльським композитором Анною Сегал на одну з найвідоміших у світі поезій чернівецького поета Пауля Целана. Знаменно, що саме у цей день 9 листопада 1938 року відбулися трагічні події так званої «Кришталевої ночі». Нагадаю, що «Кришталева ніч» або «Ніч битого скла»
- назва першої, керованої нацистською державною владою Третього Рейху, масової акції прямого фізичного насильства і терору проти євреїв на території Німеччини. Тому в Україні прем’єра присвячена подіям тієї ночі, в Чернівцях композиція прозвучить вдруге. Вперше «Фугу смерті» виконали кілька років тому за кордоном».
Організатори розповідають, що цього року «Буковинський листопад» не залишить байдужим своїх гостей, до 140-річчя Чернівецької обласної філармонії ім. Д. Гнатюка звучатимуть різні форми класичної музики: малі форми, окремі солісти, музиканти, ансамблі, дуети, квартети, духові, струнні, великі, камерні оркестри та хори. В програмі:
За словами Надії Селезньової, художнього керівника і диригента Академічного камерного хору «Чернівці»
квитки вже купують. Філія УКРПОШТИ у Чернівцях здивувала, вони придбали 5 тис. квитків.
В загальному їх можна буде придбати від 30 до 120 гривень. Студентам та школярам діятимуть знижки, а от учасники АТО з сім`ями при пре`явленні посвідчення можуть отримати квитки - безкоштовно.
Дев`ять незабутніх вечорів класичної музики дивуватимуть чернівчан та гостей міста. Закриватиме «Буковинський листопад- 2017» - концерт академічної хорової капели "Орея" Житомирської обласної філармонії. Керівник – заслужений діяч мистецтв України Олександр Вацек.