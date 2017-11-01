Виробничий травматизм у Чернівецькій області за десять місяців 2017 року

Управління Держпраці у Чернівецькій області повідомляє: на підприємствах, в установах та організаціях Чернівецької області за десять місяців нинішнього, 2017, року зареєстровано 27 нещасних випадків, в яких постраждали 27 осіб, троє із них - загинули.
Смертельні нещасні випадки мали місце у лісовій галузі, на виробництві деревини та виробів з деревини та на автомобільному транспорті.
Найбільшу кількість нещасних випадків зареєстровано у соціально-культурній сфері - загалом 10.
У сільському господарстві мали місце три нещасні випадки, ще три - у лісовому господарстві, по два – у сфері торгівлі, на підприємствах автомобільного транспорту, на виробництві деревини та виробів з деревини .
По одному нещасному випадку трапилося: у будівельній галузі та промисловості будівельних матеріалів; енергетиці; на підприємстві пошти та зв’язку; у сфері легкої, текстильної промисловості та пошитті одягу.
Випадки виробничого травматизму сталися:
внаслідок падіння під час пересування працівників (7);
через дію рухомих і таких, що обертаються деталей, обладнання, машин, механізмів (5);
через ураження електричним струмом (3);
через дію предметів та деталей, що рухаються (1);
внаслідок наїзду транспортного засобу на потерпілого (1);
через ушкодження внаслідок контакту з тваринами (2);
внаслідок травми, заподіяної іншою особою (2);
у результаті дорожньо-транспортної пригоди (1)
інші види (1).