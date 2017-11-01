За добу на Буковині згоріло три автомобіля

6 листопада в с. Зруб Давидівка Сторожинецького району виникла пожежа в житловому будинку. Загоряння трапилося через коротке замкнення електромережі. Вогонь швидко поширився по дерев’яних конструкціях будівлі. На момент виникнення пожежі всередині житлового будинку нікого не було, тож пожежу помітили сусіди вже тоді, коли вогнем було охоплено практично всю будівлю.
Для ліквідації пожежі залучалися рятувальники державної пожежно-рятувальної частини № 12 м. Сторожинець та місцеві пожежні команди сіл Комарівці, Стара Жадова та Чудей. Вогнеборці ліквідували пожежу в тих межах, в яких вони її застали на момент прибуття.
В результаті пожежі вогнем знищено покрівлю та перекриття житлового будинку.
Три пожежі минулої доби трапилися в автомобілях. Дві з них виникло у Кельменецькому районі у смт. Кельменці та с. Вороновиця. Ще одна пожежа мала місце у м. Хотин. За попередніми висновками, причинами цим пожеж стало коротке замкнення електромережі. Про це інформує прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.