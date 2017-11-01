Чернівецький рибоохоронний патруль затримав двох порушників за вилов червонокнижної риби

03.11.2017 о 22:30, під час рибоохоронного рейду, Чернівецьким рибоохоронним патрулем було затримано двох порушників, які виловили 4 екз. червонокнижного вирезуба причорноморського. Збитки становлять 72 тис грн (72 555 грн). Про це повідомляє Чернівецький рибоохоронний патруль.
Крім того, громадянам вдалось зловити рибу в кількості: судак – 49 шт., короп – 5 шт., лящ – 12 шт., рибець – 4 шт., сом – 1 шт., плітка – 30шт. Чоловіки здійснювали лов біоресурсів на човні за допомогою 5 ставних сіток. Загальна вага вилову становить 60 кг. Інцидент відбувся на Дністровському водосховищі, в районі с. Мошанець, Кельменецького району Чернівецької області. За даним фактом на порушників складено
адміністративні протоколи за ч.4 ст.85 КУпАП.
Розрахунок за незаконне добування вирезуба причорноморського здійснювався відповідно до Постанови КМУ від 07.11.2012 №1030 «Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)».
Чернівецький рибоохоронний патруль закликає громадян не нехтувати правилами рибальства. У разі виявлення порушень, прохання повідомляти на всеукраїнську безкоштовну «гарячу» лінію: 0-800- 50-52- 50 або на «гарячу» лінію рибоохоронного патруля: 066-06- 73-869.