У Чернівцях додатковим освітленням цього року обладнано 15 пішохідних переходів

З метою підвищення безпеки дорожнього руху у Чернівцях минулого року розпочато обладнання пішохідних переходів додатковим освітленням, а також ведуться роботи з реконструкції світлофорних об’єктів. Про це повідомив на брифінгу міський голова Олексій Каспрук.
Спеціальними світильниками торік облаштовано чотири пішохідних переходи на вулицях Руській, Небесної Сотні, Комарова та біля ТЦ «Майдан».
Цього року підвісними світильниками облаштовано 15 пішохідних переходів біля вокзалів, шкіл, дитсадків, лікарень, зупинок громадського транспорту, інших соціальних об’єктів. Зокрема, підсвічено пішохідні переходи на вул. Садовій, Галицькому шляху, Головній, Руській, І.Франка, Л.України, Комарова,Південно-Кільцевій, Героїв Майдану, Гагаріна, Хотинській.
Робота із додаткового освітлення пішохідних переходів триває. Департамент житлово-комунального господарства готує бюджетний запит для виділення фінансування на ці потреби. Під час визначення черговості робіт із додаткового освітлення пішохідних переходів до уваги будуть взяті рекомендації патрульної поліції, досліджень громадськості, мешканців, водіїв.
Окрім того, на реконструкцію світлофорних об’єктів торік було спрямовано 1,2 млн. грн. У жовтні цього року міська рада таку ж суму спрямувала на капітальний ремонт та реконструкцію світлофорних об’єктів. За ці кошти буде капітально відремонтовано світлофорні об‘єкти на вул. Січових Стрільців-Калинівській, Руській-Січових Стрільців, Перемоги-Александрі, проведено реконструкцію світлофорів на вул. Комарова-Небесної Сотні, Л.Українка- Київська- Сковороди, Александрі та Руській.
Місто готово до участі у проекті міжнародної технічної допомоги з модернізації системи зовнішнього освітлення. Відповідний проект рішення у цьому місяці внесено на розгляд виконавчого комітету та міської ради. Вартість проекту 1,6 млн. євро, з яких 78% - грантові кошти. Тривалість проекту - 27 місяців. Проектом передбачено замінити 146 км проводів ліній зовнішнього освітлення та 4155 натрієвих ламп на світлодіодні, встановити 6 установок енергії сонця для освітлення дитячих майданчиків та три дитячі майданчики оснастити установками ВЕД-сонця, придбати для КП «Міськсвітло» дві автовишки, провести навчання працівників комунального підприємства. Одну автовишку вартістю 1,3 млн. грн. для поліпшення роботи із обслуговування мережі зовнішнього освітлення міста придбано торік.
Окрім того, у жовтні цього року міська рада виділила 600 тисяч гривень на проектні роботи для капітального ремонту зовнішнього освітлення на вул. Героїв Майдану, пр.Незалежності, вул. Селезнівській, провул.Гусятинському, вул.Підлісній, Каштановій,Луговій, а також скверів на вул.МюКордуби та Я.Петровича. КП «Міськсвітло» також отримало 57 тис. грн. для виготовлення електронної карти усіх своїх мереж і світлових точок, що дозволить в подальшому запровадити систему автоматичного управління зовнішнім освітленням.