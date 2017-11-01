Чернівчан закликають долучитися до обговорення програми впровадження електронного квитка

Програма впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в громадському пасажирському транспорті в м. Чернівці внесена на розгляд міської ради у листопаді цього року та оприлюднена на сайті Чернівецької міської ради для обговорення. Про це повідомив заступник міського голови Володимир Середюк.
Загальний бюджет програми – 25 377 000 грн., з яких 12 175 000 грн. – це кошти міського бюджету, 722 000 грн. – кошти Чернівецького тролейбусного управління, 2 480 000 грн. – інші джерела.
Впровадження даної програми дозволить вже до кінця 2018 р. придбати серверне обладнання та відповідне програмне забезпечення, а також 60 мобільних валідаторів для кондукторів та 66 стаціонарних валідаторів, які будуть встановленні в комунальному громадському транспорті.
У 2018 році передбачається виділити з бюджету 2 500 тис. грн. на оптимізацію маршрутної сітки та розробку транспортної моделі.
Доокомплектувати транспортні засоби комунального підприємства ще 66 стаціонарними валідаторами передбачається у 2019 році.Окрім того, планується, що автоматизована система обліку оплати проїзду з 2019 року буде обов‘язкова для впровадження приватними перевізниками, які обслуговують міські маршрути громадського транспорту. Зокрема, у 2019 році приватні перевізники зобов’язані будуть встановити у своїх автобусах по 1-му стаціонарному валідатору та по 1-му мобільному (для водія).
При здійсненні оплати за проїзд передбачається застосування двох систем:
1. з використанням банківських безконтактних карт;
2. з використанням неперсоніфікованих карт (по типу проїзних).
Пільгова ж категорія чернівчан користуватиметься персоніфікованими транспортними Картами чернівчанина.
Усі платежі сходитимуться до єдиного розрахункового центру (транспортного оператора), який в автоматичному режимі здійснюватиме зарахування платежу на банківський рахунок перевізника.
З проектом Програми впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в громадському пасажирському транспорті в м. Чернівці можна ознайомитися за посиланням : http://chernivtsy.eu/…/proekty-rishen-miskoyi-rady-na-30-ly