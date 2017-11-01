У Чернівецькій області від пожеж загинуло 8 чоловік

З початку року на території м. Чернівці сталося 185 пожеж, на яких загинуло 8 осіб проти 2 у минулому році. Про це інформує Чернівецький міський відділ УДСНС України у Чернівецькій області.
Аналізуючи соціальний статус загиблих людей на пожежах, було виявлено, що в основному це люди похилого віку чи безробітні. Основними причинами загорань стали порушення правил пожежної безпеки( загалом необережність під час куріння) та коротке замкнення електромережі.
Інспекторським складом Чернівецького міського відділу УДСНС України у Чернівецькій області, рятувальниками пожежно-рятувальних частин м. Чернівці спільно із представниками КЖРЕПів та ОСББ постійно проводиться агітаційно-роз'яснювальна робота серед населення щодо запобігання пожежам. Важливу роль в цьому відіграє постійне нагадування буковинцям правил пожежної безпеки в побуті, особливо під час опалювального періоду, коли значно збільшується ріст пожеж.
Саме тому Чернівецький міський відділ вкотре звертається до жителів м. Чернівці з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки:
не паліть у ліжку;
слідкуйте за станом та справністю електромережі;
у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, тощо;
не залишайте малолітніх дітей без нагляду, та не дозволяйте їм бавитися сірниками;
намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.
Ставтесь відповідально до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонуйте до Служби порятунку “101”!