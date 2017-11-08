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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:04
07 листопада

Чи існує соціальна підтримка населення у Чернівецькій області?

15:22
07 листопада

Деяким пенсіонерам доплати до пенсії здійснять у листопаді

15:20
07 листопада

Програма житлових субсидій у Чернівцях

14:34
07 листопада

Чернівчан запрошують долучитися до написання радіодиктанту Національної єдності

14:31
07 листопада

Чи ураховується до страхового стажу період отримання матеріальної допомоги з безробіття?

14:15
07 листопада

Право родичів померлого на отримання його зарплати

13:37
07 листопада

Остання родина загиблого в АТО буковинця отримала житло

13:33
07 листопада

Житлові субсидії отримують 137279 буковинських сімей

12:24
07 листопада

Власники елітних авто сплатили до бюджету Чернівців 746,8 тис. грн.

12:14
07 листопада

До уваги платників податку на додану вартість

12:12
07 листопада

Увага: новий Порядок надання узагальнюючих податкових консультацій

11:18
07 листопада

На «Буковинському листопаді» зіграють світову прем’єру «Фуга смерті»

11:10
07 листопада

Виробничий травматизм у Чернівецькій області за десять місяців 2017 року

10:54
07 листопада

За добу на Буковині згоріло три автомобіля

10:34
07 листопада

У Чернівцях додатковим освітленням цього року обладнано 15 пішохідних переходів

10:21
07 листопада

Чернівчан закликають долучитися до обговорення програми впровадження електронного квитка

10:07
07 листопада

У Чернівецькій області від пожеж загинуло 8 чоловік

10:01
07 листопада

Учасникам АТО вручать сертифікати на придбання житла у Чернівцях

14:52
06 листопада

Стан наповнення бюджету Пенсійного фонду в області

13:01
06 листопада

Головне управління ДФС у Чернівецькій області оголошує конкурс

12:59
06 листопада

У Чернівцях податкові міліціонери вилучили 10 тисяч пачок сигарет

12:35
06 листопада

У Чернівцях проведуть тренінг «Громадський бюджет: шлях до взаємодії між владою та громадою»

12:16
06 листопада

Якість питної води міста Чернівці

11:53
06 листопада

Впродовж вихідних виникло 5 пожеж, під час яких загинула 1 людина та 3 людей врятовано

11:31
06 листопада

На Буковині припинено діяльність міжрегіонального центру професійної реабілітації інвалідів через фінансову скруту

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Піррова перемога Івана Мунтяна на Буковині Піррова перемога Івана Мунтяна на БуковиніМинулої неділі відбулися вибори у 4 об’єднаних територіальних громадах Буковини. Це – Кіцманська міська ОТГ (м. Кіцмань, села Суховерхів і Давидівці), Мамаївська ОТГ (села Мамаївці, Новий Киселів, смт Лужани), Магальська ОТГ (села Рідківці, Магала, Прут, Буда, Остриця) та Острицька ОТГ (села Остриця, Годинівка, Луковиця, Горбова, Банчени, Цурень, Маморниця, Радгоспівка-Маморниця Вама).

Ігор БУРКУТ, політолог:

"НІЖ У СПИНУ" "НІЖ У СПИНУ"Угорщина оголосила, що припиняє підтримку України в її євроатлантичних прагненнях, і блокуватиме вступ нашої держави до НАТО і ЄС. А рішення про прийняття нової держави до цих організацій приймається лише на основі згоди всіх їхніх членів. Різку зміну своєї політики щодо України угорська влада пояснила прийняттям нового українського Закону про освіту, стаття сьома якого фактично скасовує середню освіту мовами національних меншин. Офіційний Будапешт назвав її "ножем в спину" країнам, що підтримували Україну в її боротьбі проти російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

На Буковині почалося розхитування соціально-політичної ситуації На Буковині почалося розхитування соціально-політичної ситуаціїПершими почали румуни разом з партією «Опозиційний блок». Лідери громадських організацій румунів разом з опоблоківцями 17 жовтня організували пікет проти закону України «Про освіту».
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Що, Де, Коли
7 листопада о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція заступника директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Юрія Півня на тему: "Стан соціальної підтримки населення Чернівецької області".
7 листопада о 19.00
7 листопада о 19.00
8 листопада о 16.00
в сесійній залі міської ради відбудеться урочисте вручення 34 учасникам АТО витягів із рішення виконавчого комітету міської ради про надання матеріальної допомоги цільового спрямування для придбання житла.
9 листопада о 10.00
вул. Руська,1, перший поверх, Центр громадської активності «Синергія» відбудеться тренінг «Громадський бюджет: шлях до взаємодії між владою та громадою».
Попередня реєстрація обов’язкова. Термін реєстрації до 17 год. дня 08 листопада 2017 року.
Передбачено відшкодування вартості проїзду за наявності квитків. Харчування, кава, роздатковий матеріал за рахунок організаторів.
10 листопада о 11.00
в конферанс-залі Українського Народного Дому (м.Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2) Чернівецька обласна громадська організація «Комітет виборців» спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Комітет виборців України» проводить прес-конференцію на тему: «Три роки Верховної Ради: як працювали народні депутати». Спікер: Олексій Кошель - генеральний директор ВГО КВУ.
10 листопада о 12.00
вул. Руська 28 (Собор Успення Пресвятої Богородиці) з нагоди створення Чернівецької єпархії УГКЦ та першого візиту на Буковину Патріарха Святослава відбудеться зустріч з новопризначеним єпископом, преосвященним Йосафатом Мощичем та парохом громади Собору Успення Пресвятої Богородиці у Чернівцях отцем Валерієм Сиротюком.
15 листопада о 10.00
у приміщенні Чернівецької міської ради (Центральна площа, 1) відбудеться міжнародна наукова конференція «Муніципальні читання імені Антона Кохановського».
Реєстрація учасників о 9.30.


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8 листопада о 16.00

8-11-2017, 16:01 / Коментарів: 0
в сесійній залі міської ради відбудеться урочисте вручення 34 учасникам АТО витягів із рішення виконавчого комітету міської ради про надання матеріальної допомоги цільового спрямування для придбання житла.
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