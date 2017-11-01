Учасникам АТО вручать сертифікати на придбання житла у Чернівцях

Урочисте вручення 34 учасникам АТО витягів із рішення виконавчого комітету міської ради про надання матеріальної допомоги цільового
спрямування для придбання житла відбудеться 8 листопада о 16.00 в сесійній залі міської ради. Про це повідомляє прес-служба міської ради.
Витяг із рішення виконавчого комітету дає змогу учаснику АТО відкрити спецрахунок в державному банку та самостійно придбати житло, яке відповідає потребам його сім’ї.
Загальна сума наданої допомоги з міського бюджету учасникам АТО на придбання житла становить 35,3 млн. грн.
Найменший розмір допомоги учаснику АТО на придбання житла становить – 496 тисяч гривень, найбільший - 1 млн. 633 тис. грн.
Розмір допомоги залежить від складу сім’ї учасника АТО, наявного у нього нерухомого майна. У першу чергу цільову матеріальну
допомогу громада міста надала учасникам АТО – інвалідам 3 групи та багатодітним родинам, які перебували на обліку для отримання житла.
Таким чином, Чернівці стали першим містом України, де запрацювала програма виплати грошової допомоги учасникам АТО
для придбання житла в таких обсягах за рахунок коштів міського бюджету.