Стан наповнення бюджету Пенсійного фонду в області

З метою здійснення своєчасних виплат пенсіонерам Головним управлінням Пенсійного фонду України в Чернівецькій області вживалися заходи щодо забезпечення мобілізації фінансового ресурсу, які спрямовані на роботу з платниками щодо сплати поточних зобов’язань та погашення заборгованості з платежів.



З початку року до бюджету Пенсійного фонду України в області надійшло власних доходів на 544,6 млн.грн. (58,4%) більше, ніж у січні-жовтні 2016 року, чому сприяли законодавчі зміни, пов’язані з підвищенням рівня мінімальної заробітної плати.



Завдяки проведеній роботі у співпраці з органами влади, соціальними партнерами та територіальними органами Державної виконавчої служби вдалося досягти скорочення заборгованості зі сплати страхових внесків порівняно з початком року на 0,6 млн.грн.



Власних доходів, які адмініструє Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області, мобілізовано на 1,5 млн.грн. (10,2%) більше надходжень відповідного періоду 2016 року. Усі кошти спрямовано на пенсійне забезпечення громадян краю. Про це інформує прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

