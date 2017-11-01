Як мер Чернівців дбає про розвиток фізичної культури

Будувати спортивні майданчики і стадіони, прокладати велодоріжки та ремонтувати спортзали – такі обіцянки є буквально у кожного міського голови в Україні, а надто – у голів обласних центрів. «Слово і Діло» провело традиційний моніторинг відповідальності мерів.Найбільше таких зобов’язань, як нескладно здогадатися, у найспортивнішого мера України – багаторазового чемпіона світу з боксу, а нині градоначальника Києва Віталія Кличка. Мер, який не лише займався спортом у минулому, але й продовжує активно подавати приклад активного способу життя (то на велосипеді на роботу їздить, то на дошці для серфінгу розсікає по Дніпру), дав цілих 9 таких обіцянок.На жаль, три з них він уже провалив. Зокрема, Кличку не вдалося у 2016 році відкрити велотрек (об’єкт відкрили, але аж через рік), того ж року збільшити протяжність велодоріжок до сотень кілометрів і реконструювати стадіон «Старт».Виконаних обіцянок у столичного міського голови на цю мить дві: у 2016 році замінити купол басейну «Юність» та виплатити грошову винагороду киянам-паралімпійцям, що здобули нагороди в Ріо-де-Жанейро. Ще чотири обіцянки Кличка мають статус «у процесі виконання».Чимало обіцяв професіоналам та аматорам спорту мер Тернополя Сергій Надал. І у нього поки з відповідальністю все добре: чотири обіцянки «в процесі», чотири виконані і жодної невиконаної.Серед того, що тернопільському меру вдалося зробити, варто відзначити відкриття у 2015 році хокейного майданчика та майданчика для воркауту, а наступного року – антивандальних вуличних тренажерів.Серед найбільш вагомих «спортивних» обіцянок Надала «у процесі» – створення єдиної мережі велосипедних доріжок у місті та розширення мережі спортмайданчиків.Третє місце за кількістю обіцянок, пов’язаних із розвитком спорту, ділять між собою мери Рівного і Львова Володимир Хомко й Андрій Садовий – у обох зафіксовано по 7 таких зобов’язань. При цьому за кількістю обіцянок зі статусом (тобто виконаних чи невиконаних) перевагу має Хомко.У рівненського градоначальника по три обіцянки «в процесі» й «не виконано» та одна виконана. Виконати він зміг зобов’язання щодо відкриття першої в місті велодоріжки. Провалив при цьому зобов’язання щороку виділяти 1 млн грн на розвиток велоінфраструктури, відремонтувати у 2016 році стадіон «Авангард» та того ж року відновити всі спортивні майданчики міста.Садовий наобіцяв багато, але виконати поки що нічого не зміг, більше того – одна обіцянка вже має статус невиконаної: у 2015 році він пообіцяв у 2-4 рази збільшити премії спортсменам і тренерам, але за фактом вони зросли в середньому у 1,8 раза.Серед його обіцянок, які ще мають шанс на виконання, варто відзначити такі: створити 120 пунктів муніципального велопрокату, відновити три спортивні комплекси та поновити роботу басейнів у всіх школах і садочках Львова.А мер Чернівців Олексій Каспрук наобіцяв виділити для будівництва нового стадіону 3 мільйони гривень, а також встановити на дитячих майданчиках столи для гри у настільний теніс і... як завжди: обіцяв пан, кожух дам - тепле його слово...