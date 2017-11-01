У Чернівцях податкові міліціонери вилучили 10 тисяч пачок сигарет

Що, Де, Коли

в 202 кабінеті Ратуші відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.

в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція заступника директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Юрія Півня на тему: "Стан соціальної підтримки населення Чернівецької області".