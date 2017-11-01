У Чернівцях податкові міліціонери вилучили 10 тисяч пачок сигарет

Працівники податкової міліції Головного управління ДФС у Чернівецькій області спільно з співробітниками прокуратури Чернівецької області вчора, 5 листопада 2017 року, в ході проведення операції «Акциз-2017» вилучили з незаконного обігу контрафактні цигарки вартістю 0,3 млн. грн. - повідомив перший заступник начальника фіскального відомства області полковник податкової міліції Сергій Гакман.
На автошляху Чернівці – Снятин при в’їзді в село Неполоківці було зупинено автомобіль «Мерседес ВІТО» в якому знаходилися десять тисяч пачок цигарок без марок акцизного податку - відомого бренду«Марбле».
Даний транспортний засіб описаний та вирішується питання щодо порушення кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.