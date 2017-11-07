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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:52
06 листопада

Стан наповнення бюджету Пенсійного фонду в області

13:01
06 листопада

Головне управління ДФС у Чернівецькій області оголошує конкурс

12:59
06 листопада

У Чернівцях податкові міліціонери вилучили 10 тисяч пачок сигарет

12:35
06 листопада

У Чернівцях проведуть тренінг «Громадський бюджет: шлях до взаємодії між владою та громадою»

12:16
06 листопада

Якість питної води міста Чернівці

11:53
06 листопада

Впродовж вихідних виникло 5 пожеж, під час яких загинула 1 людина та 3 людей врятовано

11:31
06 листопада

На Буковині припинено діяльність міжрегіонального центру професійної реабілітації інвалідів через фінансову скруту

11:21
06 листопада

Чернівецькі підприємці сплатили понад 80 мільйонів роздрібного акцизу

11:18
06 листопада

Вартість ліцензій на тютюн та алкоголь у витратах підприємця

11:14
06 листопада

Частина вулиць у Чернівцях будуть без води через аварію

10:26
06 листопада

Немає обмежень щодо кількості видів діяльності, які можуть бути внесені до реєстру платників єдиного податку

10:21
06 листопада

Громада Чернівців отримала від землекористувачів 127 мільйонів гривень

10:06
06 листопада

Осучаснення пенсій – утвердження принципу соціальної справедливості

10:01
06 листопада

Фінансування виплати пенсій іде за графіком

15:29
03 листопада

Отруєння школярів – містика чисел чи байдужість працівників?

14:18
03 листопада

Порядок сплати та адміністрування єдиного соціального внеску зазнає змін в 2018 році

14:12
03 листопада

До бюджетів всіх рівнів буковинці сплатили майже 2,9 мільярда податкових платежів

12:58
03 листопада

25 ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань оздоровлено у санаторіях

12:25
03 листопада

Комісія розслідує нещасний випадок з працівником «Чернівціобленерго»

12:10
03 листопада

Збільшено граничний місячний розмір винагороди учасника АТО

12:06
03 листопада

У Чернівцях сьогодні район вулиць Кармелюка-Герцена буде без води

11:59
03 листопада

Для влаштування дитини-сироти в сім'ю потрібна її згода

11:51
03 листопада

У Чернівцях 5000 тис. квитків придбала УКРПОШТА на "БУКОВИНСЬКИЙ ЛИСТОПАД-2017"

11:36
03 листопада

Матеріальна допомога колишнім працівникам: правила оподаткування

11:35
03 листопада

До 9 листопада єдинникам третьої групи слід відзвітувати за новою формою

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Піррова перемога Івана Мунтяна на Буковині Піррова перемога Івана Мунтяна на БуковиніМинулої неділі відбулися вибори у 4 об’єднаних територіальних громадах Буковини. Це – Кіцманська міська ОТГ (м. Кіцмань, села Суховерхів і Давидівці), Мамаївська ОТГ (села Мамаївці, Новий Киселів, смт Лужани), Магальська ОТГ (села Рідківці, Магала, Прут, Буда, Остриця) та Острицька ОТГ (села Остриця, Годинівка, Луковиця, Горбова, Банчени, Цурень, Маморниця, Радгоспівка-Маморниця Вама).

Ігор БУРКУТ, політолог:

"НІЖ У СПИНУ" "НІЖ У СПИНУ"Угорщина оголосила, що припиняє підтримку України в її євроатлантичних прагненнях, і блокуватиме вступ нашої держави до НАТО і ЄС. А рішення про прийняття нової держави до цих організацій приймається лише на основі згоди всіх їхніх членів. Різку зміну своєї політики щодо України угорська влада пояснила прийняттям нового українського Закону про освіту, стаття сьома якого фактично скасовує середню освіту мовами національних меншин. Офіційний Будапешт назвав її "ножем в спину" країнам, що підтримували Україну в її боротьбі проти російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

На Буковині почалося розхитування соціально-політичної ситуації На Буковині почалося розхитування соціально-політичної ситуаціїПершими почали румуни разом з партією «Опозиційний блок». Лідери громадських організацій румунів разом з опоблоківцями 17 жовтня організували пікет проти закону України «Про освіту».
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Що, Де, Коли
6 листопада о 15.00
в 202 кабінеті Ратуші відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
7 листопада о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція заступника директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Юрія Півня на тему: "Стан соціальної підтримки населення Чернівецької області".
7 листопада о 19.00
7 листопада о 19.00
9 листопада о 10.00
вул. Руська,1, перший поверх, Центр громадської активності «Синергія» відбудеться тренінг «Громадський бюджет: шлях до взаємодії між владою та громадою».
Попередня реєстрація обов’язкова. Термін реєстрації до 17 год. дня 08 листопада 2017 року.
Передбачено відшкодування вартості проїзду за наявності квитків. Харчування, кава, роздатковий матеріал за рахунок організаторів.


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7 листопада о 12.00

7-11-2017, 12:07 / Коментарів: 0
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція заступника директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Юрія Півня на тему: "Стан соціальної підтримки населення Чернівецької області".
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