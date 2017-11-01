На Буковину йде похолодання

Весь тиждень в Україні буде сухо, лише на сході до середи дощі. Проте з четверга, 9 листопада, в усіх регіонах зниження температури на 2-3 градуси. Про це повідомляє Укргідрометцентр.За прогнозами синоптиків, у вівторок, 7 листопада, дощі очікуються лише на сході країни, а на Закарпатті таПроте саме на Закарпатті, а також в Одеській області, денна температура буде максимальною – до +14.На півночі, сході та в центрі переважно 7-9 вище нуля.На заході температура місцями різнитиметься: від +9 до +11.У Києві сухо, вночі 2-4, а вдень 7-9 градусів тепла.