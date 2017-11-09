9 листопада о 10.00

вул. Руська,1, перший поверх, Центр громадської активності «Синергія» відбудеться тренінг «Громадський бюджет: шлях до взаємодії між владою та громадою».

Попередня реєстрація обов’язкова. Термін реєстрації до 17 год. дня 08 листопада 2017 року.



Передбачено відшкодування вартості проїзду за наявності квитків. Харчування, кава, роздатковий матеріал за рахунок організаторів.



Контактна інформація:

Батракова Наталія

batrakova@ukr.net, 050 2702133



Участь у тренінгу – можливість отримати інформацію про суть громадського бюджету, його переваги, принципи та механізми запровадження. А також отримати досвід реалізації в Україні і світі, проаналізувати положення польських та українських міст та отримати допомогу у створенні власного положення, належного до своєї місцевої ради та ОТГ.



Тренінг відбудеться в рамках проекту «Запровадження громадського (партиципаторного) бюджету, як механізму прямої демократії та інструменту активізації громад у Чернігівській, Хмельницькій, Чернівецькій та Вінницькій областях», який ГО «Асоціація демократичного розвитку», реалізує за фінансової підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.

Регіональний партнер у Чернівецькій області - Центр громадської активності «Синергія»