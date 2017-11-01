Нові схеми ухилення від сплати податків від Порошенка до Трампа

Учасники Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань розкрили нові схеми ухилення від сплати податків високопоставленими політиками, вивчивши близько 13,4 мільйона секретних документів.
Результати розслідування, що отримало назву "Райські документи", були опубліковані 5 листопада.
У документах згадуються імена понад 120 політиків з майже 50 країн світу, а також підприємства, спортсмени, бізнесмени та інші високопоставлені особи.
Згідно з розрахунками економістів, оприлюднені так звані "Райські документи" показують, що олігархи з усього світу вивели в офшори 7,9 трильйонів євро. Щорічно транснаціональні корпорації за допомогою податкових притулків переміщують понад 600 мільярдів євро.
Гроші виводилися в офшори на 19 острівних державах, серед яких зокрема Бермудські острови, Острови Кука або Мальта.
НВ розповідає, хто і як "засвітився" в "Райських документах".Петро Порошенко
Влітку 2014 року, одразу після обрання Петра Порошенка президентом України, його юристи з фірми Авеллум шукали офшорний острів для його кондитерської корпорації Roshen. У листах до колег з фірми Еплбай (острів Мен) вони використовували термін "tax purposes", що означає "податкові цілі". У цьому ж листі продаж Roshen згадується лише в якості опції. Хоча раніше Порошенко заявляв, що створення офшору потрібно було виключно для передачі Roshen в сліпий траст.
Еплбай відмовилася від пропозиції Авеллуму. У серпні 2014 року юристи з Авеллуму звернулися до панамської фірмі Mossack Fonseca, яка допомогла їм створити заплановану структуру.
Екс-соратник Януковича
Один з колишніх соратників екс-президента України Віктора Януковича, "сірий кардинал" Партії регіонів Антон Пригодський через офшорну компанію на Мальті замовив собі 37-метрову яхту Santa MariaT вартістю понад 13 мільйонів євро.
Мальтійська компанія TUC limited Антона Пригодського була заснована восени 2013 року. А вже в наступному році її рахунках з'явилися понад 5,5 мільйонів євро. Журналісти звернулися до голландської кораблебудівної компанії під виглядом клієнтів з України та довідалися, що орієнтовна вартість яхти становить 13,2 мільйона євро без податку на додану вартість. А для яхти Santa Maria T - це приблизно 30%.
За європейськими законами, щоб судно могло ходити водами Євросоюзу, власник повинен сплатити податок на додану вартість на території ЄС.
Саме тому яхта замовлялася через мальтійську фірму - це фактично офшори, вони дозволяють не платити ПДВ на території ЄС.Топ-менеджер Укртрансгазу
На початку 2016 року для топ-менеджера Укртрансгазу Сергія Алексєєнка заснували офшорну компанію для виведення валюти з України всупереч валютних обмежень. Фірма Pioneer Foundation була заснована на острові Мен і проіснувала 14 місяців. До схеми виведення коштів могли залучити Альфа-Банк, а рахунок для Алексєєнка був відкритий в Банку Кіпру.
Сергій Алексєєнко є членом правління дочірньої компанії Нафтогазу Укртрансгаз, яка займається передачею і зберіганням природного газу. До роботи в компанії Алексєєнко був інвестиційним банкіром.Оточення Дональда Трампа
У 13 осіб з оточення президента США Дональда Трампа виявили офшори. Держсекретар США Рекс Тіллерсон десять років володів офшорною компанією, яка займалася розробкою нафти і газу в Ємені.
У списку також вказані міністр торгівлі Вілбур Росс і віце-голова наглядової ради Федерального резерву США Рендел Куарлес. Серед радників, які володіють офшорними рахунками, вказані інвестор нерухомості, радник і фундрайзер Трампа Томас Баррак-молодший, гендиректор компанії (найближчого союзника Трампа на Уолл Стріт) Blackstone Group Стівен Шварцман, радник президента Карл Ікахн і головний радник президента з питань економіки Гері Кохно.
З офшорами також пов'язані головні спонсори Республіканської партії. Зокрема, мільярдер, власник компанії з нерухомості Джоффрі Палмер, а також Пол Зінгер, Стівен Вінн, Роберт Мерсер, Шелдон Адельсон і брати Кох.Єлизавета ІІ
Королева Великої Британії Єлизавета II інвестувала в офшори близько 10 млн фунтів ($13 млн). Кошти королеви вкладало в фонди на Кайманових островах і на Бермудах Герцогство ланкастерске, яке забезпечує Єлизавету II доходами і управляє інвестиціями в межах її приватної власності в 500 млн фунтів. У цих інвестиціях немає нічого протизаконного, однак їх оприлюднення все ж може вплинути на репутацію корони.
Незначна частина коштів була вкладена фондами в лізингову компанію BrightHouse, обвинувачену в наживі на бідних, а також в Threshers - мережу британських магазинів, яка після банкрутства заборгувала податків на 17,5 млн фунтів і залишила без роботи 6 тисяч осіб.Радник Трюдо
Радник прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо Стівен Бронфмен був причетний до переміщення багатомільйонного капіталу в офшорні території. Приватна інвестиційна компанія Bronfman Claridge протягом 25 років перераховувала мільйони доларів в сімейні компанії Лео Колбел - канадського бізнесмена і філантропа, який має тісні зв'язки з Бронфманом. Ці операції допомагали Бронфмену уникнути сплати податків в Канаді, США та Ізраїлі.Газпром, Facebook і Twitter
Підконтрольна компанія Кремля - енергетичний гігант Газпром - потужно фінансувала оффшорну компанію, яка співпрацювала з DST Global за великими інвестиціями в Facebook.
А одна з компаній, що належать Кремлю, ВТБ Банк непомітно перерахував $191 млн в інвестиційний фонд DST Global, який використовував ці кошти для придбання великої частки в Twitter у 2011 році.Світові зірки шоу-бізнесу
Лідер групи U2 Боно, справжнє ім'я якого Пол Хьюсон, став співвласником торгового центру в Литві і через компанію на Мальті вкладав в нього інвестиції.
Співачка Мадонна через офшор вклала акції в медичний центр, а актриса Кіра Найтлі інвестувала в фірму по нерухомості.