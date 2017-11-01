Нові схеми ухилення від сплати податків від Порошенка до Трампа

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Новини
14:52
06 листопада

Стан наповнення бюджету Пенсійного фонду в області

13:01
06 листопада

Головне управління ДФС у Чернівецькій області оголошує конкурс

12:59
06 листопада

У Чернівцях податкові міліціонери вилучили 10 тисяч пачок сигарет

12:35
06 листопада

У Чернівцях проведуть тренінг «Громадський бюджет: шлях до взаємодії між владою та громадою»

12:16
06 листопада

Якість питної води міста Чернівці

11:53
06 листопада

Впродовж вихідних виникло 5 пожеж, під час яких загинула 1 людина та 3 людей врятовано

11:31
06 листопада

На Буковині припинено діяльність міжрегіонального центру професійної реабілітації інвалідів через фінансову скруту

11:21
06 листопада

Чернівецькі підприємці сплатили понад 80 мільйонів роздрібного акцизу

11:18
06 листопада

Вартість ліцензій на тютюн та алкоголь у витратах підприємця

11:14
06 листопада

Частина вулиць у Чернівцях будуть без води через аварію

10:26
06 листопада

Немає обмежень щодо кількості видів діяльності, які можуть бути внесені до реєстру платників єдиного податку

10:21
06 листопада

Громада Чернівців отримала від землекористувачів 127 мільйонів гривень

10:06
06 листопада

Осучаснення пенсій – утвердження принципу соціальної справедливості

10:01
06 листопада

Фінансування виплати пенсій іде за графіком

15:29
03 листопада

Отруєння школярів – містика чисел чи байдужість працівників?

14:18
03 листопада

Порядок сплати та адміністрування єдиного соціального внеску зазнає змін в 2018 році

14:12
03 листопада

До бюджетів всіх рівнів буковинці сплатили майже 2,9 мільярда податкових платежів

12:58
03 листопада

25 ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань оздоровлено у санаторіях

12:25
03 листопада

Комісія розслідує нещасний випадок з працівником «Чернівціобленерго»

12:10
03 листопада

Збільшено граничний місячний розмір винагороди учасника АТО

12:06
03 листопада

У Чернівцях сьогодні район вулиць Кармелюка-Герцена буде без води

11:59
03 листопада

Для влаштування дитини-сироти в сім'ю потрібна її згода

11:51
03 листопада

У Чернівцях 5000 тис. квитків придбала УКРПОШТА на "БУКОВИНСЬКИЙ ЛИСТОПАД-2017"

11:36
03 листопада

Матеріальна допомога колишнім працівникам: правила оподаткування

11:35
03 листопада

До 9 листопада єдинникам третьої групи слід відзвітувати за новою формою

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Піррова перемога Івана Мунтяна на Буковині Піррова перемога Івана Мунтяна на БуковиніМинулої неділі відбулися вибори у 4 об’єднаних територіальних громадах Буковини. Це – Кіцманська міська ОТГ (м. Кіцмань, села Суховерхів і Давидівці), Мамаївська ОТГ (села Мамаївці, Новий Киселів, смт Лужани), Магальська ОТГ (села Рідківці, Магала, Прут, Буда, Остриця) та Острицька ОТГ (села Остриця, Годинівка, Луковиця, Горбова, Банчени, Цурень, Маморниця, Радгоспівка-Маморниця Вама).

Ігор БУРКУТ, політолог:

"НІЖ У СПИНУ" "НІЖ У СПИНУ"Угорщина оголосила, що припиняє підтримку України в її євроатлантичних прагненнях, і блокуватиме вступ нашої держави до НАТО і ЄС. А рішення про прийняття нової держави до цих організацій приймається лише на основі згоди всіх їхніх членів. Різку зміну своєї політики щодо України угорська влада пояснила прийняттям нового українського Закону про освіту, стаття сьома якого фактично скасовує середню освіту мовами національних меншин. Офіційний Будапешт назвав її "ножем в спину" країнам, що підтримували Україну в її боротьбі проти російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

На Буковині почалося розхитування соціально-політичної ситуації На Буковині почалося розхитування соціально-політичної ситуаціїПершими почали румуни разом з партією «Опозиційний блок». Лідери громадських організацій румунів разом з опоблоківцями 17 жовтня організували пікет проти закону України «Про освіту».
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Що, Де, Коли
6 листопада о 15.00
в 202 кабінеті Ратуші відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
7 листопада о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція заступника директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Юрія Півня на тему: "Стан соціальної підтримки населення Чернівецької області".
7 листопада о 19.00
7 листопада о 19.00
9 листопада о 10.00
вул. Руська,1, перший поверх, Центр громадської активності «Синергія» відбудеться тренінг «Громадський бюджет: шлях до взаємодії між владою та громадою».
Попередня реєстрація обов’язкова. Термін реєстрації до 17 год. дня 08 листопада 2017 року.
Передбачено відшкодування вартості проїзду за наявності квитків. Харчування, кава, роздатковий матеріал за рахунок організаторів.


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Нові схеми ухилення від сплати податків від Порошенка до Трампа

Сьогодні, 12:31 / Коментарів: 0
Нові схеми ухилення від сплати податків від Порошенка до ТрампаУчасники Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань розкрили нові схеми ухилення від сплати податків високопоставленими політиками, вивчивши близько 13,4 мільйона секретних документів.

Результати розслідування, що отримало назву "Райські документи", були опубліковані 5 листопада.

У документах згадуються імена понад 120 політиків з майже 50 країн світу, а також підприємства, спортсмени, бізнесмени та інші високопоставлені особи.

Згідно з розрахунками економістів, оприлюднені так звані "Райські документи" показують, що олігархи з усього світу вивели в офшори 7,9 трильйонів євро. Щорічно транснаціональні корпорації за допомогою податкових притулків переміщують понад 600 мільярдів євро.

Гроші виводилися в офшори на 19 острівних державах, серед яких зокрема Бермудські острови, Острови Кука або Мальта.

НВ розповідає, хто і як "засвітився" в "Райських документах".

Петро Порошенко
Влітку 2014 року, одразу після обрання Петра Порошенка президентом України, його юристи з фірми Авеллум шукали офшорний острів для його кондитерської корпорації Roshen. У листах до колег з фірми Еплбай (острів Мен) вони використовували термін "tax purposes", що означає "податкові цілі". У цьому ж листі продаж Roshen згадується лише в якості опції. Хоча раніше Порошенко заявляв, що створення офшору потрібно було виключно для передачі Roshen в сліпий траст.

Еплбай відмовилася від пропозиції Авеллуму. У серпні 2014 року юристи з Авеллуму звернулися до панамської фірмі Mossack Fonseca, яка допомогла їм створити заплановану структуру.

Екс-соратник Януковича
Один з колишніх соратників екс-президента України Віктора Януковича, "сірий кардинал" Партії регіонів Антон Пригодський через офшорну компанію на Мальті замовив собі 37-метрову яхту Santa MariaT вартістю понад 13 мільйонів євро.

Мальтійська компанія TUC limited Антона Пригодського була заснована восени 2013 року. А вже в наступному році її рахунках з'явилися понад 5,5 мільйонів євро. Журналісти звернулися до голландської кораблебудівної компанії під виглядом клієнтів з України та довідалися, що орієнтовна вартість яхти становить 13,2 мільйона євро без податку на додану вартість. А для яхти Santa Maria T - це приблизно 30%.

За європейськими законами, щоб судно могло ходити водами Євросоюзу, власник повинен сплатити податок на додану вартість на території ЄС.

Саме тому яхта замовлялася через мальтійську фірму - це фактично офшори, вони дозволяють не платити ПДВ на території ЄС.

Топ-менеджер Укртрансгазу
На початку 2016 року для топ-менеджера Укртрансгазу Сергія Алексєєнка заснували офшорну компанію для виведення валюти з України всупереч валютних обмежень. Фірма Pioneer Foundation була заснована на острові Мен і проіснувала 14 місяців. До схеми виведення коштів могли залучити Альфа-Банк, а рахунок для Алексєєнка був відкритий в Банку Кіпру.

Сергій Алексєєнко є членом правління дочірньої компанії Нафтогазу Укртрансгаз, яка займається передачею і зберіганням природного газу. До роботи в компанії Алексєєнко був інвестиційним банкіром.

Оточення Дональда Трампа
У 13 осіб з оточення президента США Дональда Трампа виявили офшори. Держсекретар США Рекс Тіллерсон десять років володів офшорною компанією, яка займалася розробкою нафти і газу в Ємені.

У списку також вказані міністр торгівлі Вілбур Росс і віце-голова наглядової ради Федерального резерву США Рендел Куарлес. Серед радників, які володіють офшорними рахунками, вказані інвестор нерухомості, радник і фундрайзер Трампа Томас Баррак-молодший, гендиректор компанії (найближчого союзника Трампа на Уолл Стріт) Blackstone Group Стівен Шварцман, радник президента Карл Ікахн і головний радник президента з питань економіки Гері Кохно.

З офшорами також пов'язані головні спонсори Республіканської партії. Зокрема, мільярдер, власник компанії з нерухомості Джоффрі Палмер, а також Пол Зінгер, Стівен Вінн, Роберт Мерсер, Шелдон Адельсон і брати Кох.

Єлизавета ІІ
Королева Великої Британії Єлизавета II інвестувала в офшори близько 10 млн фунтів ($13 млн). Кошти королеви вкладало в фонди на Кайманових островах і на Бермудах Герцогство ланкастерске, яке забезпечує Єлизавету II доходами і управляє інвестиціями в межах її приватної власності в 500 млн фунтів. У цих інвестиціях немає нічого протизаконного, однак їх оприлюднення все ж може вплинути на репутацію корони.

Незначна частина коштів була вкладена фондами в лізингову компанію BrightHouse, обвинувачену в наживі на бідних, а також в Threshers - мережу британських магазинів, яка після банкрутства заборгувала податків на 17,5 млн фунтів і залишила без роботи 6 тисяч осіб.

Радник Трюдо
Радник прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо Стівен Бронфмен був причетний до переміщення багатомільйонного капіталу в офшорні території. Приватна інвестиційна компанія Bronfman Claridge протягом 25 років перераховувала мільйони доларів в сімейні компанії Лео Колбел - канадського бізнесмена і філантропа, який має тісні зв'язки з Бронфманом. Ці операції допомагали Бронфмену уникнути сплати податків в Канаді, США та Ізраїлі.

Газпром, Facebook і Twitter
Підконтрольна компанія Кремля - енергетичний гігант Газпром - потужно фінансувала оффшорну компанію, яка співпрацювала з DST Global за великими інвестиціями в Facebook.

А одна з компаній, що належать Кремлю, ВТБ Банк непомітно перерахував $191 млн в інвестиційний фонд DST Global, який використовував ці кошти для придбання великої частки в Twitter у 2011 році.

Світові зірки шоу-бізнесу
Лідер групи U2 Боно, справжнє ім'я якого Пол Хьюсон, став співвласником торгового центру в Литві і через компанію на Мальті вкладав в нього інвестиції.

Співачка Мадонна через офшор вклала акції в медичний центр, а актриса Кіра Найтлі інвестувала в фірму по нерухомості.
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