Якість питної води міста Чернівці

За 10 місяців 2017 року ДУ «ЧОЛЦМОЗ України»» на відповідність чинному стандарту на питну воду (Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» ДСанПіН 2.2.4-171-10) проведено 957 досліджень води централізованого водопостачання м. Чернівці. Дослідження проводилися за санітарно-хімічними, бактеріологічними, паразитологічними та вірусологічними показниками. За цей період відхилень від санітарно-гігієнічних вимог не виявлено.

Для здоров’я людини важливе значення має якість питної води.. Якість питної води централізованої систем водопостачання залежить від, ефективності технологій та підготовки, а також стану водопровідних мереж. Питна вода повинна відповідати наступним гігієнічним вимогам:Головним критерієм безпеки питної води в епідемічному відношенні є повна відсутність у воді шкідливих мікроорганізмів (ротавіруси, вірус гепатиту А, шигели, сальмонели, холера, черевний тиф) – збудників захворювань. Викликані мікроорганізмами захворювання можуть бути з різним перебігом важкості і проявляються симптомами запалення слизової оболонки шлунка і кишківника (гастроентерит). Найголовніший етап водопідготовки – дезінфекція та знезаражування питної води, яка досягається за допомогою застосування рідкого хлору та гіпохлориту натрію. Наявність залишкового хлору свідчить про ефективну дезінфекцію води, кількість його лабораторно контролюється.Виробничий (постійний) контроль за показниками безпечності та якості питної води проводить комунальне підприємство «Чернівціводоканал», який надає послугу з водопостачання. Лабораторіями Державної установи «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» дослідження питної води проводяться моніторингого (вибірковий контроль), за епідпоказами, у разі ускладнень епідемічної ситуації та за зверненнями громадян.Протягом трьох останніх років якість води централізованого водопостачання м.Чернівців залишається стабільною. Окрім, того слід зазначити, що випадків інфекційних хвороб пов’язаних з водним фактором за останні 10 років на території міста не зареєстровано.Завідувач Чернівецького міськоговідділу лабораторних дослідженьДержавної установи«Чернівецький обласний лабораторний центрМіністерства охорони здоров’я України» О.В.Жук