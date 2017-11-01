Впродовж вихідних виникло 5 пожеж, під час яких загинула 1 людина та 3 людей врятовано

4 листопада виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку на вул. Бєлінського в м. Чернівцях. Загоряння трапилося в підвальному приміщенні. Внаслідок сильного задимлення виникла загроза для життя мешканців будинку. На місце події було направлено рятувальників двох пожежно-рятувальних підрозділів. Про це інформує прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.Насамперед, вогнеборці провели заходи з порятунку людей з будинку. Одягнувши апарати захисту органів дихання, вони зайшли всередину будинку. В одній із квартир рятувальники виявили чоловіка та двох дітей, які через сильне задимлення не могли вийти з квартири. Працівники служби порятунку вивели людей в безпечне місце та, переконавшись, що життю людей нічого не загрожує, приступили до ліквідації пожежі. Впродовж півгодини пожежу було ліквідовано. На даний час причина пожежі встановлюється.5 листопада під час пожежі у житловому будинку в с. Баламутівка Заставнівського району загинув 45-річний місцевий мешканець. Пожежу помітили сусіди пізно вночі, на той час вогнем було охоплено площу 35 м. кв. Для ліквідації пожежі було залучено рятувальників державної пожежно-рятувальної частини № 5 м. Заставна та місцева пожежа команда с. Ржавинці. Вогнеборці, зайшовши всередину будинку, в кімнаті виявили тіло власника вже без ознак життя. За попередніми висновками, причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі.