На Буковині припинено діяльність міжрегіонального центру професійної реабілітації інвалідів через фінансову скруту

У зв’язку із тим, щоз 1 січня 2018 року фінансування Буковинського міжрегіонального центру професійної реабілітації інвалідів з державного бюджету припиняється (фінансування відбувалось за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів), а також у зв’язку із необхідністю звільнення орендованого приміщення, де розміщувалася установа (договір від 18.02.2013 №7/40 між ТОВ «Завод-Кварц» та Центром укладено лише до 28.02.2017) унеможливлює подальшу діяльність відповідного центру. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.



26.09.2017 р. Міністерство соціальної політики України поінформувало про неможливість подальшого фінансування даного закладу з державного бюджету. Це означає, що кошти на його утримання, а це при теперішній кількості працівників – приблизно 5,5 млн грн на рік, мають бути виключно з місцевих бюджетів. Фактично, відсутність такого фінансування унеможливлює подальше існування цього центру, незважаючи на пророблену за останній рік роботу щодо пошуку нового приміщення для Центру й оновлення матеріально-технічної бази. Підкреслимо, ніхто не може забезпечити функціонування центру не передбачивши й не забезпечивши кошти на заробітні плати працівникам та оренду необхідних приміщень.



Важливо розуміти, відповідно до статті 87 Бюджетного кодексу України видатки на забезпечення функціонування міжрегіональних центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю віднесені до видатків, що здійснюються з державного бюджету України.



Виходячи з вищенаведеного, обласною державною адміністрацією прийнято рішення про припинення діяльності Буковинського міжрегіонального центру професійної реабілітації інвалідів шляхом ліквідації, що з юридичної точки зору й фінансових можливостей на даному етапі є єдиновірним рішенням. Водночас, беручи до уваги важливість питання щодо забезпечення належних умов для реалізації соціально-економічних, особистих прав і свобод осіб з інвалідністю підготовлено проект розпорядження обласної державної адміністрації про затвердження робочої групи із вивчення питання щодо створення в області Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю.



Поряд з цим, на особливому контролі перебуває питання щодо пошуку та облаштування пристосованого приміщення для нового центру, яке відповідатиме безбар’єрній архітектурі та іншим санітарно-гігієнічним вимогам. Відтак, до Чернівецької міської ради направлено відповідного листа з проханням надати приміщення для розміщення центру.Позитивне рішення даного питання пришвидшить створення нової реабілітаційної установи для осіб з інвалідністю.

02 листопада голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук під час зустрічі з головами об’єднаних територіальних громад порушив цю тему зазначивши: «З 2018 року зупиняється фінансування Буковинського міжрегіонального центру професійної реабілітації інвалідів з державного бюджету, від тепер це лягатиме на наші плечі. Сподіваюся кожен розуміє важливість установи для області, тому прошу спільними зусиллями забезпечити його фінансування». Відповідну пропозицію раніше направлено і головам райдержадміністрацій.



Водночас, враховуючи важливість зазначеного питання в області вжито ряд заходів щодо забезпечення належних умов для реалізації соціально-економічних, особистих прав і свобод осіб з інвалідністю.



Зокрема, підготовлено зміни до Обласної комплексної програми соціально підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2016-2018 роки, якими передбачено компенсацію за проїзд особам з інвалідністю, які матимуть бажання отримати реабілітаційні послуги в державних реабілітаційних центрах комплексної реабілітації.



