Чернівецькі підприємці сплатили понад 80 мільйонів роздрібного акцизу

Протягом десяти місяців цього року алкогольно-тютюнові бізнесмени, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили до бюджету 80,2 млн. грн. акцизного податку з реалізації через роздрібну мережу підакцизних товарів: алкогольних напоїв і тютюнових виробів - повідомляє сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ.



У тому числі скарбниця столиці Буковини отримала 75,8 млн. грн. роздрібного акцизу, а Глибоччини – 4,4 млн. грн.



Нагадаємо, що з початку цього року було скасовано акцизний податок з роздрібного продажу пального, який сплачувався до місцевих бюджетів за місцезнаходженням АЗС та/або АГЗС.



Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, виключно за наявності у них ліцензій.



