Немає обмежень щодо кількості видів діяльності, які можуть бути внесені до реєстру платників єдиного податку

Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

У заяві про застосування спрощеної системи оподаткування зазначаються обрані суб’єктом господарювання види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010 - інформує сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010) затверджена наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457.

До реєстру платників єдиного податку вносяться, зокрема відомості про види господарської діяльності.



Отже, на підставі поданої підприємцем заяви про застосування спрощеної системи оподаткування до реєстру платників єдиного податку вносяться відомості про види господарської діяльності, за умови, що ці види діяльності дають право застосовувати спрощену систему оподаткування.



При цьому обмежень для підприємців щодо кількості видів діяльності, які можуть бути внесені до реєстру платників єдиного податку не передбачено.

Зазначена норма передбачена п. 299.1 ст. 299, п.п. 5 п. 298.3 ст. 298 Податкового кодексу України.

