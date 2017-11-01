Громада Чернівців отримала від землекористувачів 127 мільйонів гривень

Упродовж десяти місяців цього року землевласники та землекористувачі сплатили до бюджету Чернівців 126,9 млн. грн. плати за землю, що на 10,7 млн. грн. перевищує минулорічні показники - повідомляє Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Левову частку надходжень, - майже 104,6 млн. грн. перерахували юридичні особи, фізичні особи сплатили 22,4 млн. грн.
Нагадаємо, що плата за землю – це обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності. Даний платіж у повному обсязі надходить до місцевого бюджету.