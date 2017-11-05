Піррова перемога Івана Мунтяна на БуковиніМинулої неділі відбулися вибори у 4 об’єднаних територіальних громадах Буковини. Це – Кіцманська міська ОТГ (м. Кіцмань, села Суховерхів і Давидівці), Мамаївська ОТГ (села Мамаївці, Новий Киселів, смт Лужани), Магальська ОТГ (села Рідківці, Магала, Прут, Буда, Остриця) та Острицька ОТГ (села Остриця, Годинівка, Луковиця, Горбова, Банчени, Цурень, Маморниця, Радгоспівка-Маморниця Вама).
Ігор БУРКУТ, політолог:
"НІЖ У СПИНУ"Угорщина оголосила, що припиняє підтримку України в її євроатлантичних прагненнях, і блокуватиме вступ нашої держави до НАТО і ЄС. А рішення про прийняття нової держави до цих організацій приймається лише на основі згоди всіх їхніх членів. Різку зміну своєї політики щодо України угорська влада пояснила прийняттям нового українського Закону про освіту, стаття сьома якого фактично скасовує середню освіту мовами національних меншин. Офіційний Будапешт назвав її "ножем в спину" країнам, що підтримували Україну в її боротьбі проти російської агресії.
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція заступника директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Юрія Півня на тему: "Стан соціальної підтримки населення Чернівецької області".
вул. Руська,1, перший поверх, Центр громадської активності «Синергія» відбудеться тренінг «Громадський бюджет: шлях до взаємодії між владою та громадою». Попередня реєстрація обов’язкова. Термін реєстрації до 17 год. дня 08 листопада 2017 року. Передбачено відшкодування вартості проїзду за наявності квитків. Харчування, кава, роздатковий матеріал за рахунок організаторів.
Неділя, 5.11.17: - Місцеві активісти об’єднались у нову спільноту - Чернівецьку молодіжну раду. - У Чернівцях відбувся вже традиційний фестиваль комедії "Золоті оплески Буковини". - "П'яний корабель" прибув до Чернівців із презентацією власних видань. - Фотохудожник Володимир Конєв відкрив п’яту персональну виставку "З минулого у майбутнє". - Чернівецькі каратисти в складі збірної України повернулися з чемпіонату Європи з другим загальнокомандним місцем. - Вихованці чернівецьких дитсадків розповіли, чим тішаться в осінню пору.