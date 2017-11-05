Теми Дня ТВА неділя, 5.11.2017





Неділя, 5.11.17:

- Місцеві активісти об’єднались у нову спільноту - Чернівецьку молодіжну раду.

- У Чернівцях відбувся вже традиційний фестиваль комедії "Золоті оплески Буковини".

- "П'яний корабель" прибув до Чернівців із презентацією власних видань.

- Фотохудожник Володимир Конєв відкрив п’яту персональну виставку "З минулого у майбутнє".

- Чернівецькі каратисти в складі збірної України повернулися з чемпіонату Європи з другим загальнокомандним місцем.

- Вихованці чернівецьких дитсадків розповіли, чим тішаться в осінню пору.