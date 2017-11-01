Осучаснення пенсій – утвердження принципу соціальної справедливості

Процес осучаснення пенсій покликаний забезпечити принцип соціальної справедливості, за яким пенсіонери, котрі мали більший страховий стаж, вищу кваліфікацію і, відповідно, заробітну плату, отримуватимуть вищі пенсії.



– Осучаснення пенсій - це не просто їх планове підвищення. Головне завдання для нас – утвердження принципу соціальної справедливості. Тому пенсії підвищено не всім однаково на певну суму, а індивідуально, відповідно до персональних показників. Люди, які мали великі зарплати впродовж тривалого часу, отримали більші підвищення, – повідомив начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Михайло Романів.



Слід наголосити на ще одному дуже важливому моменті. Якщо дотепер пенсіонери могли чекати наступного підвищення роками, то відтепер осучаснення буде проводитись автоматично. Пенсії переглядатимуться відповідно до зростання заробітної плати та рівня інфляції. Таким чином буде встановлено запобіжник від знецінення з часом пенсійних виплат, як це відбувалося досі, - зазначив очільник пенсійної служби краю.



Як відомо, з 1 жовтня відбулися перерахунки пенсій, в результаті яких понад 200 тис. пенсійних виплат, а це 93,6% від загальної кількості, підлягали перерахунку. Сума місячних додаткових витрат на виплату пенсій в нових розмірах по області склала майже 71,8 млн. грн. В середньому розмір підвищення пенсій становить більше 350 грн. - інформує прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.



