УВАГА! Хабарники у Чернівецькому університеті

Редакція газети ЧАС отримала листа від студентів ЧНУ. Ми свідомо не називаємо кафедру і викладача. Бо вважаємо, що цим повинна зайнятися прокуратура і СБУ.Ми, студенти групи №...заочного відділення кафедри...
Чернівецького національного університету, звертаємось до вас з метою
поширення вказаної нами інформації про непрофесійні та корупційні дії
викладача нашого факультету Г. На протязі семестру
цей викладач досить формально відносилась до навчального процесу, часто
відміняючи лекції. Представники нашої групи – не діти після школи, а зрілі
особистості, які свідомо прийшли на навчання. Тому подібне відношення
викладачів до своєї професійної діяльності обурює нас.
Крім того, 05.11.2017 р. цей викладач приймала у нас іспит з предмету.
Не дивлячись на нашу підготовку до іспиту,
викладач, роздавши питання, покинула аудиторію, сказавши, щоб староста
підійшов до неї пізніше. Староста повідомив нам, що кожному з нас
необхідно здати по 200 гривень, передавши слова викладача про проблеми,
які нас чекають у випадку нездачі грошей. Зібравши суму, староста відніс
її Г., яка згодом зайшла в аудиторію і, не приймаючи іспиту,
виставила «зі стелі» всім позитивні оцінки і оголосила, що пішла нам на
поступки.
Після таких дій викладача вся група відчула неймовірне приниження власної
гідності, тим більше, що серед нас є троє учасників бойових дій.
Це є наша перша сесія і перший іспит. Розуміємо, якщо зараз промовчати про
це, далі будуть подібні ситуації з іншими викладачами.
Про факт корупційної діяльності викладача повідомлено в відповідні служби
СБУ, МВС та Генеральної прокуратури України.
З вдячністю розраховуємо на вашу допомогу, щоб іншим викладачам більше не
кортіло чинити подібне.