Чернівецька область: рятувальниками ліквідовано 4 пожежі

2 листопада в с. Буденець виникла пожежа в господарській будівлі внаслідок короткого замкнення електромережі. Швидкому розповсюдженню вогню сприяло сіно, що зберігалося на горищі будівлі. Оскільки господарська будівля була зблокована із житловим будинком та гаражем, існувала загроза перекидання вогню на ці будівлі. Для ліквідації пожежі на місце події було направлено черговий караул рятувальників державної пожежно-рятувальної частини № 12 м. Сторожинець та чотири місцеві пожежні команди сіл Давидівка, Банилів-Підгірний, Чудей та Верхні Петрівці. Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу в тих межах, в яких вони її застали на момент прибуття, та врятувати від вогню житловий будинок і гараж. В результаті пожежі вогнем пошкоджено покрівлю господарської будівлі.
Також внаслідок короткого замкнення електромережі виникла пожежа у господарській будівлі в с. Малий Дихтинець Путильського району. Пожежу було ліквідовано рятувальниками державної пожежно-рятувальної частини № 6 смт Путила.
Рятувальники державної пожежно-рятувальної частини № 13 м. Герца ліквідували пожежу в господарській будівлі в с. Хряцька Герцаївського району, що виникла внаслідок необережного поводження з вогнем.
Прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області