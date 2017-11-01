Стрілянина у США: вбито майже 30 осіб

Поранено 24 людини.
Жертвами стрілянини в церкві американського штату Техас стали 27 осіб, поранено 24, повідомляє телеканал CNN з посиланням на місцевого чиновника.
Як передає NBC, комісар округу Вілсон Альберт Геймз повідомив, що загиблих може бути 24. За даними телеканалу, поранено щонайменше 15 осіб. Інший представник місцевої влади Ларрі Уїлі повідомив Fox News, що жертвами могли стати від 20 до 24 осіб, зокрема діти.
На місце події прибули співробітники ФБР. Як передає місцевий телеканал KSAT, для транспортування постраждалих задіяно шість вертольотів.
Нагадаємо, близько 11.30 ранку за місцевим часом невідомий відкрив стрілянину в "Першій баптистській церкві", розташованій у техаській общині Сатерленда Спрінгс. Чоловік був застрелений поліцією.
Як розповіли місцеві жителі телеканалу KSAT, в цей час ранкову службу відвідують близько 50 осіб.Джерело