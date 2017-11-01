Яценюк-Порошенку: «Я відмовляюся від українського громадянства» (заява)

Такого змісту заяву Президентові України Петру Олексійовичу написав нещодавно житель Герцаївського району Чернівецької області Яценюк Микола Петрович.
2 листопада при перетині україно-румунського кордону в пункті пропуску Порубне у Яценюка виявлено два паспорти: один український, інший - румунський.
У зв’язку з подвійним громадянством у прикордонників та митників, напевне, виникли якісь питання до Яценюка Миколи. Він явно не хотів або не міг на них відповісти. А може й якісь незаконні оборудки Микола Петрович намагався вчинити. А може справа там на контрабанді замішана? Звідки нам знати про це.
Але розлючений Яценюк тоді вирішив написати заяву Президентові. Він так і написав (орфографію і мову збережено).«Президенту Украины
Порошенко Петру Олексеевечу
Заявление
Я Яценюк Николай Петрович
Прошу принять у меня заявление в том что отказиваюсь от украинского гражданства. Отказываюсь по причине вознихщих на таможне «порубное» вопросов касательно двойнова гражданство».
Дата 2.11.17
Підпис