Отруєння школярів – містика чисел чи байдужість працівників?



Наталія ДЕМЧУК



27 жовтня, двадцять сім учнів ЗОШ № 27 у Чернівцях звернулися до медиків із підозрою на отруєння. Усі вони - учні початкових класів, які перебували у групі продовженого дня та обідали у школі..Відтепер число 27 для чернівецьких школярів нещаслива цифра, яка запам’ятається їм надовго.- Лікарі-інфекціоністи повідомляють, що уя. Двоє дітей було госпіталізовано,– розповідає, завідувач відділу ДУ «Чернівецького лабораторного центру МОЗУ.Після проведення дослідження у трьох працівників їдальні виявили стафілокок. Як ці люди могли працювати на кухні? Куди дивилися директор і керівних харчо-болоку, коли допускали працівників до роботи? Наявність медичної книжки - обов’язковий критерій, але від того, що довідки можуть бути липові ніхто не застрахований. Тому, не можемо знати, який сюрприз нам підкинуть у тарілку.Після інциденту з отруєнням у школі було. Для проведення бактеріологічних обстежень було відібрано проби ковбаси вареної «Лікарська», ковбаси вареної «Молочна», окіст курячий, куряче філе, м'ясо свинне, яйця. Патогенної мікрофлори та Salmonella у продуктах не виділено.У свинній котлеті та курячій відбивній виділено бактерії групи кишкової палички (БГКП в 1,0).Окрім цього, у закладі перевірили воду, кухонні прироби, інвентар та обладнання на якому працювали кухарі. Результати лабораторних досліджень порушень не виявили.У прес-службі Чернівецької міської ради, ми з`ясували, що послуги з організації харчування в цій школі надає ТОВ «Мега-Крокус» (керівник Василь Пацарнюк). Наразі на директора приватного підприємства ТОВ «Мега-Крокус» складено адміністративний протокол, який скерований для розгляду в судовому порядку.Держпродспоживслужба проведе позапланові перевірки харчоблоків у загальноосвітніх та дошкільних закладах міста, у першу чергу тих, де послуги з організації харчування надає ТОВ «Мега-Крокус».Батькам учнів, які отруїлися у їдальні ЗОШ №27, за ініціативи мера Каспрука планують надати матеріальну допомогу на реабілітацію дітей.