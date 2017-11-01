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Петро КОБЕВКО, журналіст:

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Ігор БУРКУТ, політолог:

"НІЖ У СПИНУ" "НІЖ У СПИНУ"Угорщина оголосила, що припиняє підтримку України в її євроатлантичних прагненнях, і блокуватиме вступ нашої держави до НАТО і ЄС. А рішення про прийняття нової держави до цих організацій приймається лише на основі згоди всіх їхніх членів. Різку зміну своєї політики щодо України угорська влада пояснила прийняттям нового українського Закону про освіту, стаття сьома якого фактично скасовує середню освіту мовами національних меншин. Офіційний Будапешт назвав її "ножем в спину" країнам, що підтримували Україну в її боротьбі проти російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

На Буковині почалося розхитування соціально-політичної ситуації На Буковині почалося розхитування соціально-політичної ситуаціїПершими почали румуни разом з партією «Опозиційний блок». Лідери громадських організацій румунів разом з опоблоківцями 17 жовтня організували пікет проти закону України «Про освіту».
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Порядок сплати та адміністрування єдиного соціального внеску зазнає змін в 2018 році

Вчора, 14:18 / Коментарів: 0
У Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області звертають увагу, що Законом України від 03 жовтня 2017 року № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» внесено зміни і до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Усі запроваджені зміни щодо розміру та обчислення ЄСВ наберуть чинності з 01.01.2018 року.

Зокрема з 01січня 2018 року для фізичних осіб – підприємців, які застосовують загальну систему оподаткування; осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або осіб, які проводять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності; членів фермерського господарства встановлено нові строки сплати єдиного внеску.

Зазначені особи будуть зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується такий внесок. У 2017 році дана категорія платників внески сплачувала - один раз на рік .

Для представників бізнесу, що обрали спрощену систему оподаткування ставка та терміни перерахування ЄСВ залишилися незмінні – щоквартально у розмірі 22 відсотки від суми нарахованого доходу, але не нижче як від мінімальної заробітної плати.

Але разом з тим, серед нововведень Закону № 2148-VIII є те, що платники єдиного податку групи 1 втрачають право на сплату ЄСВ у сумі не менш ніж 0,5 мінімального страхового внеску. Тобто платники єдиного податку 1 групи мають сплачувати ЄСВ не менше мінімального розміру.

Також у 2018 році до категорій, що звільняються від сплати, окрім підприємців на загальній системі оподаткування та єдиному податку, добавлено членів фермерського господарства. Ця категорія платників звільняється від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсію за віком, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст..26 Закону про пенсійне страхування, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.
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