До бюджетів всіх рівнів буковинці сплатили майже 2,9 мільярда податкових платежів

За словами в.о начальника Головного управління ДФС у Чернівецькій області Івана Матіоса за 10 місяців цього року вже перевищено мільярдний рубіж надходжень до державного бюджету – перераховано понад 1,1 млрд. грн., а місцевий бюджет поповнився на 1,8 млрд. грн. До показниківминулого року зафіксованоплюс 600,0 млн. грн. додатковихнадходжень.



Урозрізіподатків приріст до відповідногоперіодуминулого року забезпечено за всіма видами як загальнодержавних так і місцевих –наголошує Іван Миколайович.

За аналітичними даними податок на доходи фізичнихосіб, податок на доданувартість, єдинийподаток – цеподатки, які є лідерами з забезпеченняподатковихнадходжень до Зведеного бюджету.



Загалом у січні –жовтні 2017 року сплачено до бюджету: понад 1,4 млрд.грн. податку на доходи фізичних осіб - до аналогічного періоду 2016 року(+ 476,7 млн. грн.);податку на додану вартість 423,6 млн грн. - до аналогічного періоду 2016 року(+ 75,7 млн. грн.);майже 262,9 млн.грн. єдиного податку- до аналогічного періоду 2016 року(+86,6 млн. грн.); військового податку 117,8 млн.грн.- до аналогічного періоду 2016 року(+33,0 млн.грн.).



Суттєві надходження до бюджетів територіальних громад забезпечили продавці підакцизних товарів та землевласники і землекористувачі – відповідно 112,4 млн. грн. акцизного податку з роздрібного продажу. та 238,6 млн. грн. земельного податку.