25 ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань оздоровлено у санаторіях

На обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням в районних управліннях соціального захисту населення департаменту праці та соціального захисту населення міської ради перебувають 49 осіб, на яких поширюється стаття 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та статті 64 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань». Із зазначеної кількості перебуваючих на обліку оздоровлено 25 заявників.Черговики скористались правом вільного вибору санаторно-курортного закладу з врахуванням рекомендацій лікувальних установ, зазначених в медичних довідках форми 070/0. В основному оздоровлено більшість осіб на базі ПАТ санаторно-курортного комплексу «Дніпро-Бескид» (м. Трускавець), ТзДВ «Санаторій Медобори».Відмовились від оздоровлення в поточному році 8 черговиків, 12 осіб на даний час за станом здоров’я не потребують лікування. 4 черговики поновлюють медичні довідки для забезпечення санаторно-курортним лікуванням в найближчий час.