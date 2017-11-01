Комісія розслідує нещасний випадок з працівником «Чернівціобленерго»

Відбулося засідання комісії спеціального розслідування нещасного випадку з тяжким наслідком, що стався з електромонтером з експлуатації розподільних мереж Вижницького РЕМ ПрАТ ЕК «Чернівціобленерго». Про це інформує управління Держпраці.
Нещасний випадок трапився під час виконання бригадою підприємства аварійно-відновлювальних робіт. Через сильний вітер дерево впало на проводи лінії електропередач і спричинило злам залізобетонної опори, на якій саме й знаходився потерпілий.
При падінні електромонтер зазнав тяжкої травми - перелом нижньої кінцівки. Йому було оперативно надано медичну допомогу, а потім на кареті швидкої постраждалого доправили до лікарні швидкої медичної допомоги у Чернівці. Наразі працівника 1975 року народження прооперовано.
Комісія спеціального розслідування Управління Держпраці у Чернівецькій області встановлює обставини й причини настання нещасного випадку.
Очолює роботу комісії головний державний інспектор сектору розслідування, аналізу і обліку аварій та виробничого травматизму Управління Держпраці у Чернівецькій області Алла Грубляк. Довідково: на підприємствах, в установах та організаціях Чернівецької області за десять місяців 2017 року зареєстровано 27 нещасних випадків, в яких постраждали 27 осіб, троє із них - загинули.