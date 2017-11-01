Збільшено граничний місячний розмір винагороди учасника АТО

Міноборони прийняло наказ від 06.09.2017 № 467 «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду».



Так, в період мобілізації за безпосередню участь в АТО на лінії бойового зіткнення, виконання бойових завдань на території противника, а також за участь в заходах щодо відображення збройного нападу на об'єкти, що охороняються і їх звільнення військовослужбовцям буде виплачуватися до 10 тис грн.. на місяць (раніше - до 7,5 тис грн.).



За участь в АТО в інших місцях дислокації в межах певного району солдатам виплатять до 4,5 тис грн. на місяць (зараз - до 3,5 тис грн.).

При оголошенні воєнного стану, за безпосередню участь в бойових діях заплатять до 11 тис грн. (зараз - 8,5 тис грн.), а за участь в здійсненні спеціальних заходів - до 5 тис грн. на місяць (зараз - до 4 тис грн.).



Інформує Людмила ПИЛИПІВ

провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,

правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,

правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

