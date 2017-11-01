Для влаштування дитини-сироти в сім'ю потрібна її згода

Мінсоцполітики наказом від 19.09.2017 N 1485 затвердило Порядок взаємодобору сім'ї та дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.

Порядком визначено процедуру взаємодобору дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, та осіб (потенційні опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі), які виявили бажання прийняти у свою сім'ю дитину на виховання та спільне проживання, і осіб (опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі), у сім'ях яких уже виховуються такі діти.



Особам, у сім'ї яких може бути влаштована дитина, надаються такі відомості:

ім'я, вік, стать дитини;

висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини;

наявність або відсутність братів, сестер, їхній вік і форма влаштування.



Після ознайомлення з інформацією про дітей особам, які виявили намір особисто познайомитися з дитиною, відповідна служба у справах дітей видає направлення для знайомства з дитиною до закладу, в якому виховується (перебуває) дитина, для встановлення контакту.



Зустріч і знайомство дитини (дітей) з такою особою (особами) проводиться в присутності працівників служби у справах дітей та закладу, в якому виховується (перебуває) дитина.



Для влаштування дитини в сім'ю осіб потрібна її згода. Згода дитини надається у разі, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити згоду письмово або усно.



Після встановлення контакту з дитиною (дітьми) та надання нею (ними) згоди на влаштування в сім'ю особа (особи) подають до служби у справах дітей заяву про влаштування дитини (дітей) у їхню сім'ю. Подальше влаштування дитини відбувається в установленому законодавством порядку.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.



Інформацію повідомила

Людмила ПИЛИПІВ

провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,

правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,

правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області



