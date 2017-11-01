Як перейти на спрощене оподаткування з 2018-го року

Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм Податкового кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу - інформує Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в п.291.4 ст.291 Податкового кодексу.



До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених главою, що визначає застосування спрощеної системи оподаткування.



Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, затверджено наказом МФУ від 20.12.2011 N 1675.



Отже, у разі прийняття підприємцем рішення про перехід на сплату єдиного податку з 1 січня наступного року, заява до фіскального органу подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку нового року разом із розрахунком доходу за попередній календарний рік.



Дохід за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, визначається на момент подання заяви із врахуванням запланованої суми отримання доходу, за період що залишився до кінця року після подання заяви.



Зазначена норма передбачена пп.298.1.4 ст.298 Податкового кодексу України.



