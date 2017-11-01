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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Піррова перемога Івана Мунтяна на Буковині Піррова перемога Івана Мунтяна на БуковиніМинулої неділі відбулися вибори у 4 об’єднаних територіальних громадах Буковини. Це – Кіцманська міська ОТГ (м. Кіцмань, села Суховерхів і Давидівці), Мамаївська ОТГ (села Мамаївці, Новий Киселів, смт Лужани), Магальська ОТГ (села Рідківці, Магала, Прут, Буда, Остриця) та Острицька ОТГ (села Остриця, Годинівка, Луковиця, Горбова, Банчени, Цурень, Маморниця, Радгоспівка-Маморниця Вама).

Ігор БУРКУТ, політолог:

"НІЖ У СПИНУ" "НІЖ У СПИНУ"Угорщина оголосила, що припиняє підтримку України в її євроатлантичних прагненнях, і блокуватиме вступ нашої держави до НАТО і ЄС. А рішення про прийняття нової держави до цих організацій приймається лише на основі згоди всіх їхніх членів. Різку зміну своєї політики щодо України угорська влада пояснила прийняттям нового українського Закону про освіту, стаття сьома якого фактично скасовує середню освіту мовами національних меншин. Офіційний Будапешт назвав її "ножем в спину" країнам, що підтримували Україну в її боротьбі проти російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

На Буковині почалося розхитування соціально-політичної ситуації На Буковині почалося розхитування соціально-політичної ситуаціїПершими почали румуни разом з партією «Опозиційний блок». Лідери громадських організацій румунів разом з опоблоківцями 17 жовтня організували пікет проти закону України «Про освіту».
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У Чернівецькому міському центрі зайнятості відбувся осінній ярмарок робітничих професій

Вчора, 11:08 / Коментарів: 1
2 листопада на базі Чернівецького міського центру зайнятості відбувся осінній ярмарок робітничих професій. 26 роботодавців із Чернівців та області представили більше 300 вакансій у різних галузях економіки – легка промисловість, машинобудування, вакансії комунальних підприємств міста та залізниці. Про це повідомляє в.о. директора Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожолянко.

Під час відкриття ярмарку Л. Кожолянко відзначила:

«Нині практично кожне підприємство має потребу як у кваліфікованих робітниках, так і в працівниках без спеціальної освіти, а проведення таких заходів є найефективнішою формою співпраці служби зайнятості з роботодавцями. Бажаю роботодавцям знайти необхідні кадри, які навчатимуться та розвиватимуться».
Безробітні мали можливість дізнатися про вимоги роботодавців до претендентів, домовитися про співбесіду, а хтось визначився із робочим місцем. Людям, які відвідали захід, але не підібрали для себе роботу, фахівці з питань зайнятості пропонували інші вакансії, що є актуальними на ринку праці. До того ж нині значно зріс розмір зарплати, яку пропонують роботодавці Чернівців для кваліфікованих робітників – вона коливається від мінімальної до 10 000 гривень.

Довідково. На 31 жовтня 2017 року в Чернівецькому міському центрі зайнятості зареєстровано 1580 вакансій. 257 роботодавців міста потребують укомплектування 1082 робочих місць. На даний час роботодавці потребують заповнення 845 вакансій для робітників, що становить 78% від загальної кількості актуальних вакансій.
Ця тенденція на ринку праці Чернівців спонукала до спільних дій роботодавців та працівників служби зайнятості. Один із прикладів співпраці – проведений ярмарок робітничих професій.
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Вчора, 11:36 - Арсений з написав(ла): в матеріалі
Не треба турбуватись! Робота найдеться для всіх бажаючих і під примусом. Зважаючи на відсутність нормального фінансування утримання автодоріг області, починаючи з перших морозів і снігу всі підуть їх чистити шансовим знаряддям праці. Техніка в облавтодорі - практичний металобрухт, ПММ-відсутні,солі-"кіт наплакав", спеціалісти без з/платні розбіглися. Впевнений, що шансовий знайдеться і для Кобевка,Зарайського,всієї виконавчої служби,..
Мунтян,Фіщук, що на протязі своїх каденцій не звертали уваги на дорожників в плані допомоги, будуть бригадирами на утриманні!
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