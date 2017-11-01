У Чернівецькому міському центрі зайнятості відбувся осінній ярмарок робітничих професій

2 листопада на базі Чернівецького міського центру зайнятості відбувся осінній ярмарок робітничих професій. 26 роботодавців із Чернівців та області представили більше 300 вакансій у різних галузях економіки – легка промисловість, машинобудування, вакансії комунальних підприємств міста та залізниці. Про це повідомляє в.о. директора Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожолянко.



Під час відкриття ярмарку Л. Кожолянко відзначила:



«Нині практично кожне підприємство має потребу як у кваліфікованих робітниках, так і в працівниках без спеціальної освіти, а проведення таких заходів є найефективнішою формою співпраці служби зайнятості з роботодавцями. Бажаю роботодавцям знайти необхідні кадри, які навчатимуться та розвиватимуться».

Безробітні мали можливість дізнатися про вимоги роботодавців до претендентів, домовитися про співбесіду, а хтось визначився із робочим місцем. Людям, які відвідали захід, але не підібрали для себе роботу, фахівці з питань зайнятості пропонували інші вакансії, що є актуальними на ринку праці. До того ж нині значно зріс розмір зарплати, яку пропонують роботодавці Чернівців для кваліфікованих робітників – вона коливається від мінімальної до 10 000 гривень.



Довідково. На 31 жовтня 2017 року в Чернівецькому міському центрі зайнятості зареєстровано 1580 вакансій. 257 роботодавців міста потребують укомплектування 1082 робочих місць. На даний час роботодавці потребують заповнення 845 вакансій для робітників, що становить 78% від загальної кількості актуальних вакансій.

Ця тенденція на ринку праці Чернівців спонукала до спільних дій роботодавців та працівників служби зайнятості. Один із прикладів співпраці – проведений ярмарок робітничих професій.

