Буковинець за скоєння смертельного ДТП отримав 5,5 років тюрми

Суд підтвердив вирок буковинцю: 5,6 років в’язниці за порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
Прокуратура Чернівецької області довела у суді апеляційної інстанції, що винуватцю смертельної ДТП призначено справедливе покарання. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
У січні 2017 року у с. Розтоки Путильського району Чернівецької області 41-річний місцевий житель перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням автомобіля та наїхав на 17-річного хлопця. Від отриманих травм підліток помер.
Вижницький районний суд Чернівецької області визнав винним водія у порушенні правил дорожнього руху (ч.2 ст. 286 КК України) та призначив покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.
Утім, з рішенням суду буковинець не погодився, тож оскаржив його у вищій інстанції. У апеляційних скаргах він просив суд змінити обвинувальний вирок та призначити покарання із застосуванням ст.75 КК України, звільнивши його від відбування покарання з випробуванням, так як наполягав, що не перебував у стані алкогольного сп’яніння, а ДТП сталась не з його вини.
Однак публічний обвинувач довів, що підсудний керував автомобілем під дією алкоголю та порушив правила дорожнього руху.
Апеляційний суд Чернівецької області погодився з доводами прокуратури та підтвердив, що висновки місцевого суду при призначенні покарання були обґрунтованими, а покарання – справедливим.