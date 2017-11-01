Перелік вулиць у Чернівцях, які сьогодні будуть без світла

Вчора, 10:58 / Коментарів: 0



У Чернівцях проводять оновлювальні роботи, тому на деяких вулицях міста сьогодні, 3 листопада, відключатимуть електроенергію.



Відключення триватиме: з 09-00 до 15-00



ТП-89 (вул.Унiверситетська)



Технічне обслуговування вул.М. Вовчка 1-7,2-10,



Графіки:



вул.М. Вовчка 1-7,2-10

,

вул.Грибоєдова 1-7, 2, 4



вул.М. Заньковецької 17/13



вул.Короленко 1-19, 4-10



вул.Коцюбинського 7



вул.Кримська 1-21, 2-14



вул.Некрасова 1-39,



вул.Унiверситетська 19,21,27- 37



вул.Унiверситетська 30 (Ж/Б)



вул.Унiверситетська 37(магазин)



вул.Унiверситетська 39 (ліцей,корпус №3)



вул.Унiверситетська 52-54



вул.Унiверситетська 58,60,



вул.Ушакова вся



вул.28 Червня 62-72, 69-93



вул.Щепкiна 1-9, 2-12,



Технічне обслуговування:



вул.Главки Й. 1-25, 4-24



вул.Главки Й. 1 (музей)



вул.Кецховелi 1, 2, 8



вул.Радiщева 10 (друкарня) вул.М. Вовчка 1-7,2-10вул.Грибоєдова 1-7, 2, 4вул.М. Заньковецької 17/13вул.Короленко 1-19, 4-10вул.Коцюбинського 7вул.Кримська 1-21, 2-14вул.Некрасова 1-39,вул.Унiверситетська 19,21,27- 37вул.Унiверситетська 30 (Ж/Б)вул.Унiверситетська 37(магазин)вул.Унiверситетська 39 (ліцей,корпус №3)вул.Унiверситетська 52-54вул.Унiверситетська 58,60,вул.Ушакова всявул.28 Червня 62-72, 69-93вул.Щепкiна 1-9, 2-12,вул.Главки Й. 1-25, 4-24вул.Главки Й. 1 (музей)вул.Кецховелi 1, 2, 8вул.Радiщева 10 (друкарня)

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