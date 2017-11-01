Перелік вулиць у Чернівцях, які сьогодні будуть без світла

У Чернівцях проводять оновлювальні роботи, тому на деяких вулицях міста сьогодні, 3 листопада, відключатимуть електроенергію.Відключення триватиме: з 09-00 до 15-00 ТП-89 (вул.Унiверситетська)
Технічне обслуговування вул.М. Вовчка 1-7,2-10,Графіки:
вул.М. Вовчка 1-7,2-10
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вул.Грибоєдова 1-7, 2, 4
вул.М. Заньковецької 17/13
вул.Короленко 1-19, 4-10
вул.Коцюбинського 7
вул.Кримська 1-21, 2-14
вул.Некрасова 1-39,
вул.Унiверситетська 19,21,27- 37
вул.Унiверситетська 30 (Ж/Б)
вул.Унiверситетська 37(магазин)
вул.Унiверситетська 39 (ліцей,корпус №3)
вул.Унiверситетська 52-54
вул.Унiверситетська 58,60,
вул.Ушакова вся
вул.28 Червня 62-72, 69-93
вул.Щепкiна 1-9, 2-12, Технічне обслуговування:
вул.Главки Й. 1-25, 4-24
вул.Главки Й. 1 (музей)
вул.Кецховелi 1, 2, 8
вул.Радiщева 10 (друкарня)