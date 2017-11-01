Піррова перемога Івана Мунтяна на Буковині

Минулої неділі відбулися вибори у 4 об’єднаних територіальних громадах Буковини. Це – Кіцманська міська ОТГ (м. Кіцмань, села Суховерхів і Давидівці), Мамаївська ОТГ (села Мамаївці, Новий Киселів, смт Лужани), Магальська ОТГ (села Рідківці, Магала, Прут, Буда, Остриця) та Острицька ОТГ (села Остриця, Годинівка, Луковиця, Горбова, Банчени, Цурень, Маморниця, Радгоспівка-Маморниця Вама).
У кожній громаді вибирали голову та 26 депутатів. Вибори до Кіцманської ОТГ проходили за пропорційною системою. Тобто там і тільки там голосували за партії та кандидатів від партій. Всі інші вибори відбувались за мажоритарною системою, де на кожному окрузі голосували за конкретного кандидата. Це суттєва різниця. Бо зараз по всій Україні кожна партія наввипередки кричить про свою перемогу. Вони один одного обманюють дутими результатами. Насправді партійні вибори відбулися тільки до міських ОТГ. У Чернівецькій області – це вибори до Кіцманської ОТГ.Кіцманська ОТГДо складу входитиме місто Кіцмань (5547 виборців, 18 виборчих округів), села Суховерхів (1406 виборців, 5 виборчих округів), Давидівці (791 виборець, 3 виборчі округи). Всього виборців – 7744.
На вибори з’явилося 45,9% виборців. Голосування проходило за партійними списками. Участь у виборах взяли 10 партій.
Беззаперечним лідером перегонів стала президентська партія БПП «Солідарність»
. За неї проголосували 1194 виборців, що становить 32,2 відсотка. Згідно з підрахунками голосів БПП матиме 10 депутатів у міськраді.
На другому місці з великим відривом йде ВО «Батьківщина»
. Вона набрала всього 661 голос. Це - 17,8 % (5 депутатів)
.
На третьому місці ВО «Свобода» - 393 голоси – 10,6% (3 депутати)
.
Четвертим місцем задовільнився «Народний Фронт»
, за якого проголосувало 377 виборців
– 10,06% (3 депутати)
. АПУ
стала п’ятою – 299 голосів, 8,06% (3 депутати)
.
І шостою подолала п’ятивідсотковий бар’єр нова партія Наливайченка «Справедливість».
За неї проголосував 261 виборець
– 7,04% (2 депутати).
Інші 4 партії не змогли подолати 5-відсотковий прохідний бар’єр.
Зокрема, партії «Громадська позиція Анатолія Гриценка»
не вистачило всього 12 голосів для того, аби мати свого представника у раді ОТГ. За цю партію проголосували 174 виборці, що становить 4,69%.
На межі зупинилася й «Самопоміч»
з 158 голосами – 4,26%. Партія Олега Ляшка РПУ
набрала всього 118 голосів, що становить 3,18 %.
І останнє місце на виборах до Кіцманської ОТГ дісталося УКРОПу
. За цю партію проголосували 22 виборці – 0,59 %.
Вибори за партійною системою у Кіцмані показали, що ВО «Батьківщина» тут повністю і остаточно втратила лідерство, яке мала у 2015 році. Люди відчули фальш бютівців, їхню неспроможність і невміння керувати. Адже у Чернівецькій області партія ВО «Батьківщина» взяла майже всі керівні посади у самоврядуванні. Голова облради – бютівець, голова кіцманської райради – бютівець і т. д. Якби вони більше дбали про людей, а не про свої статки й особисті вигоди, то й кіцманчани би за них голосували. Напевне, люди все ж таки не простили голові ВО «Батьківщина» на Буковині і голові облради Іванові Мунтяну оборудку з пекарнею, яку придбав син Івана. Та й у Кіцмані знають про проблеми Неполоківецького комбінату хлібопродуктів, де також задіяні родичі Івана та одна з фірм-посередників Києва, котрій заборговано майже 400000 гривень.
Все зібралося до купи і маємо відповідний результат ВО "Батьківщина".
Натомість кредит довіри отримала президентська партія БПП «Солідарність» і особисто її лідер на Буковині Іван Рибак. За них активно голосували у Кіцмані і у селах, які приєдналися до Кіцманської ОТГ. Окрім 10 депутатів у громаді, Іван Рибак матиме ще й свого голову Сергія Булегу. За нього віддали голоси більше 65% тих, хто прийшов на вибори. Його конкуренти від ВО «Батьківщина» Ярослав Яремій набрав всього 18,64 % та Олександр Григорян – 15,79 % виборців.
Отож президентська сила має довіру і велику відповідальність у Кіцмані. Тепер їй треба працювати так, аби не сталося те, що з ВО «Батьківщина».
Також партія «Народний фронт» повертає свої позиції та довіру виборців. На Буковині конкуренти НФ часто кажуть, що він має «0» підтримки. Як показали вибори у Кіцмані, це далеко неправда.
На «пси» у Кіцмані зійшла і Аграрна партія. По Україні ця політична сила набирає обертів, а у Кіцмані навпаки, втрачає позиції, які зайняла на виборах 2015 року. Всього 8 відсотків виборців голосували за АПУ. Це також своєрідна відповідь людей місцевим лідерам партії Василю Козаку та Юрію Косарю, котрий досі є заступником голови Кіцманської РДА. Косарю кіцманчани нагадали його політичний блуд до різних партій у різні часи. До речі, його чомусь досі недолюстрували за вірну службу партії регіонів.
А найвиразніше виборці у Кіцмані вказали місце Олегу Ляшку і його радикальній партії. Люди розібралися у фальші цього лідера та його поплічників. Вони не вірять брехливим словам політичного клоуна. Не допомогло нічого цій партії. Вона не пройшла 5-відсотковий бар’єр. Не допоміг ні нардеп Амельченко, ні перша заступниця голови Чернівецької облради Маковецька, ні екзит-пол, недопроведений соціологами від Маковецької. Саме з екзит-полом стався цурес у Кіцмані. Спочатку його провели. Але пополудні побачили, що люди не підтримують Ляшка і його партію, екзитполісти зібрали свої манатки і накивали п’ятами зі славного міста Кіцманя.
Також несолоно сьорбнув тут і нардеп Амельченко. Він від самого ранку носився Кіцманем, мов причмелений. Навіть до церкви ходив, свічки клав, молився і поклони бив. Не допомогло.
Або не тим святим свічку ставив, або нещиро молився, чи поклони не так бив, як треба.
За подібні прорахунки партійні лідери ВО «Батьківщина», АПУ, РПУ Олега Ляшка та УКРОПу у Кіцманському районі повинні би самі подати у відставку вже у понеділок. Та й обласні також разом з ними. Але це можуть зробити тільки порядні партійці. А де їх знайти у Чернівцях? Хіба що у керівництві обласної ради (Іван Мунтян, Інга Маковецька). Якщо виборці не довіряють їхнім партіям, то яке моральне право ці голови ВО «Батьківщина» та РПУ Олега Ляшка мають право керувати областю? Хотів цю сентенцію адресувати до їхньої совісті. Але не можу. Бо маю сумнів, що вона, совість, у них є. Хоча названі партійці можуть повністю це спростувати. Аби так сталося і з’явилася совість, то вони повинні до кінця цього тижня подати у відставку як такі, що не мають відповідної довіри виборців на Буковині.
(Далі буде)
Петро КобевкоВід редакції. Забігаючи наперед, зазначимо, що у Магальській ОТГ виникли великі проблеми з Рідківцями. Раніше газета «Час» звернула увагу на те, що процес приєднання Рідківців до Магали відбувався з великими проблемами. Не було відкритого обговорення. Не було відповідного роз’яснення людям. І взагалі це приєднання здавалося нелогічним. Логічним би було, якби Рідківці об’єднали з Топорівцями, а Магалу – з Боянами. Але не так сталося. І досі не зовсім зрозуміло, хто вчинив саме так і для чого?
Люди обурилися і на вибори не прийшли. З 3227 виборців Рідківців взяло участь у голосуванні 554 людини, що становить – 17,1%. Таким чином рідківчани висловили свій протест проти об’єднання з Магалою.
Будьмо уважні, у Рідківцях можливе збурення людей.