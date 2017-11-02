Теми Дня ТВА четвер, 2.11.2017





Четвер, 2.11.17:



- Порожні обіцянки держави, театр абсурду та безоплатна медицина, за яку чомусь доводиться платити.



- Олексій Каспрук прокоментував ситуацію щодо протоколів НАЗК про нібито конфлікт інтересів.



- Шукали один зниклий мотоцикл, а знайшли аж тридцять.



- На вулиці 28 червня відновили роботи, а сусіди натомість викликали правоохоронців та не давали виїхати будівельній техніці.



- Депутати Новодністровської міськради дали можливість викупити інвесторам частину приміщень закинутої панчішної фабрики.



- Про виклики, які поставила перед буковинськими ОТГ реформа, перші проблеми щойно утворених громад і початкові кроки до

спроможності.



- Діти з села Йорданешти ще навчаються у напівзруйнованій школі.



- Семеро митців поїхали вітати військових у найгарячіші точки Сходу з Днем інженерних військ та Днем артилерії.



- "Листопадовий зрив" - у Чернівцях влаштували інтерактивну квест-гру.



- Світові прем'єри творів видатних композиторів пролунають у рамках фестивалю класичної музики "Буковинський листопад-2017".



- Тепер Чернівці - батьківщина чотирикратного чемпіона та триразової чемпіонки світу з панкратіону.